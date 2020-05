Pastore, otra figura que quiere volver: "Me gustaría retirarme en Argentina"

El volante comentó sus ganas de regresar a "Huracán o Talleres" después de terminar su contrato en Roma. ¿Se dará?

Los años no vienen solos y, poco a poco, aquellos que supieron destacarse en el fútbol argentino durante la última década antes de dar el salto a Europa ya empiezan a pensar en qué harán con el retiro. Conocidos son los casos de muchos de los futbolistas subcampeones del mundo en Brasil 2014, a los que se suma Javier Pastore, quien si bien no formó parte de aquella convocatoria, sí estuvo presente en las Copas América 2015 y 2016.

Tras un gran 2009 en , Pastore pasó a Palermo y, luego, dio el salto a . Durante siete temporadas, se cansó de levantar títulos locales. A mediados de 2018 cambió de aire y decidó irse a , pero a sus ya 30 años empieza a pensar en qué hará cuando se le termine el contrato. "Me gustaría cumplir los 2 años que me quedan y después retirarme en . Me gustaría volver bien", aseguró en diálogo con Telefe .

"Siempre está en la cabeza volver a Huracán o a Talleres. Fueron seis meses divinos en Huracán, la gente me lo reconoce siempre. Siempre siento el afecto de la gente, es algo muy lindo. Con Talleres eso no lo tuve", comentó.