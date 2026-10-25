Se generó cierta polémica en torno a la entrada de Joao Cancelo, estrella del Barcelona, sobre Yan Diomande, estrella del Real Madrid, durante el clásico entre ambos equipos, concretamente en el minuto 60.

El diario As señaló que el árbitro no pitó falta tras la pisada de Joao Cancelo a Diomande, quien sintió dolor en el músculo de la pierna como consecuencia de la entrada.

Iturralde González, analista arbitral de As y de la Cadena SER, considera que el defensa del Barcelona merecía ver una tarjeta amarilla por esta jugada.

Y dijo: «No es una situación que requiera la intervención de la tecnología del VAR. Es una tarjeta amarilla clara, y hay que amonestar al jugador».

Y recalcó: «Pero no es una pisada clara que implique el uso de una fuerza excesiva sobre la pierna del rival. Sí, es tarjeta amarilla».

En cuanto a la cuenta del portal «Archivo VAR», especializado en situaciones arbitrales, señaló: «¿Merece la entrada de Cancelo sobre Diomande tarjeta roja directa? No».

Y añadió: «Cancelo entró con la planta del pie, sin ejercer una presión excesiva, y todo acabó en un contacto que provocó un roce en la zona del gemelo de su rival».