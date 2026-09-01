Julián Álvarez está completamente centrado en el Atlético de Madrid, después de convencerse durante los últimos días de que su sueño de fichar por el Barcelona se ha vuelto imposible, cerrando así el capítulo del mercado de fichajes, que echa el cierre en cuestión de horas, para iniciar una nueva etapa con el conjunto madrileño.

Segúnel diario español Marca, el jugador descartó la idea de marcharse a la Premier League por su negativa a regresar a Inglaterra, y ya comenzó a trabajar para cambiar su situación dentro del Atlético, después de encontrar un gran apoyo por parte de sus compañeros Giuliano Simeone, Cristian "Cuti" Romero y Juan Musso, antes de ofrecer destellos de su calidad durante los entrenamientos, pese a formar parte del equipo suplente.

El diario explicó que Álvarez saltó al terreno de entrenamiento junto a sus compañeros de la selección argentina, mientras que Giuliano Simeone y Romero se preocuparon por apoyarlo desde el inicio de la sesión. El delantero argentino comenzó el entrenamiento fuera del once titular, que fue idéntico al que arrancó el último partido ante el Sevilla.

Aun así, Álvarez demostró durante el entrenamiento que es capaz de recuperar rápidamente su sitio, ya que recibió elogios de miembros del cuerpo técnico tras una de las jugadas destacadas al final del partido de entrenamiento, cuando uno de los entrenadores exclamó: "¡Bien hecho, Juli!".

Álvarez concluyó la sesión de entrenamiento corriendo junto a Romero, dentro de un programa físico destinado a que ambos alcancen su mejor puesta a punto en el menor tiempo posible.

Marca aseguró que el objetivo principal del cuerpo técnico y del jugador consiste en poner fin cuanto antes a la polémica que le rodea, y que su rendimiento sobre el campo se convierta en el foco de atención en lugar de su futuro.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Álvarez se había ausentado de la convocatoria del Atlético de Madrid en el último partido ante el Sevilla debido al malestar físico que sufrió la semana pasada, aunque el plan actual pasa por su regreso a la lista del equipo el próximo viernes, antes del duelo ante el Athletic de Bilbao, previsto para el sábado en LaLiga.

En otro orden de cosas, el diario señaló que José María Giménez y Thomas Lemar entrenaron en el gimnasio, en medio del intento del Atlético de Madrid de encontrarles una salida en el último día del mercado de fichajes, pese a que lo elevado de sus salarios representa un gran obstáculo para su marcha. Asimismo, Carlos Martín y Obed Vargas participaron en los entrenamientos grupales, mientras el club continúa trabajando para definir el destino de sus cesiones.