Compartir Sigue a GOAL en Google

El centrocampista del Villarreal Santi Comesana ha criticado duramente la influencia de los grandes clubes españoles tras la dramática derrota de su equipo ante el Barcelona. Los visitantes vieron cómo se esfumaba una ventaja de dos goles en la segunda parte y terminaron frustrados con el arbitraje en el Spotify Camp Nou.

Anuncios

La presión en el Camp Nou

Comesana no se mordió la lengua en su análisis posterior al partido y sugirió que la actuación del árbitro se vio considerablemente afectada por las constantes protestas del equipo local. El centrocampista señaló incidentes concretos de la primera parte en los que la presión de los jugadores del Barcelona pareció influir en sus decisiones.

«En la primera parte hay 7 jugadores del Barça protestando al árbitro. Eso le afectó», afirmó Comesana en una entrevista con DAZN. Ese ambiente pareció sentar las bases de una segunda parte en la que los visitantes sintieron que las decisiones favorecían claramente a los locales mientras buscaban remontar.

La frustración del Villarreal se debe a lo que percibió como un cambio de criterio arbitral tras el descanso. Comesana observó una diferencia en la forma de señalar las faltas cuando los equipos regresaron al campo. «En la segunda parte empezó a sacarnos tarjetas. Señala cuatro faltas seguidas que son discutibles. Y luego está el córner, cuando debería haber señalado saque de puerta», añadió, en referencia a la acumulación de pequeñas decisiones que perjudicaron al submarino amarillo.

El golpe psicológico de la remontada

El punto de inflexión del partido llegó en la segunda parte, cuando los hombres de Hansi Flick lograron por fin superar la defensa del Villarreal. Aunque los visitantes parecían cómodos con su ventaja de 2-0, el primer gol de los locales provocó un desplome de su solidez defensiva.

Anuncios Anuncios

Comesana reconoció que el impacto psicológico de ese primer tanto fue imposible de ignorar, especialmente por las circunstancias en las que llegó. «El primer gol del Barça nos mató psicológicamente. Gulácsi no tocó el balón y señalaron córner», explicó el centrocampista, que cuestionó la concesión de la jugada a balón parado que precedió a la espectacular victoria por 3-2 del conjunto catalán.

Related Topics

Ese córner fue el detonante de un periodo de dominio en el que el equipo local marcó tres goles en solo diez minutos. Su rápida sucesión de ataques castigó a un Villarreal que, de repente, veía cómo todas las decisiones ajustadas caían en su contra. Para Comesana, la sensación resultaba demasiado familiar, y estableció un paralelismo entre lo ocurrido y sus anteriores visitas a los estadios más grandes de España.

Críticas a los gigantes de LaLiga

La parte más contundente de la crítica de Comesana fue su afirmación de que tanto el Barcelona como el Real Madrid presionan sistemáticamente a los árbitros para obtener ventaja. «Nos pasó lo mismo en el Bernabéu. La presión que ejercen el Barça y el Real Madrid sobre los árbitros es intensa», declaró.

Anuncios

El partido terminó con una dolorosa derrota para el Villarreal: la dramática remontada del Barcelona en la segunda parte permitió al conjunto catalán mantener su ventaja en lo más alto de la clasificación. Pese a la disciplina táctica de los visitantes en la primera mitad, la incesante oleada de ataques de Lamine Yamal y sus compañeros acabó por doblegar al submarino amarillo. Mientras el Barcelona celebra tres puntos vitales en la lucha por el título, el Villarreal lamenta lo que considera errores evitables del árbitro.