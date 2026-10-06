Pasó el reconocimiento médico: un paso decisivo entre Carvajal y su nuevo club

El Getafe pone los últimos retoques antes de completar el fichaje del excapitán del Real Madrid, Dani Carvajal.

El presidente del Getafe, Ángel Torres, anunció el martes que están trabajando en incorporar al lateral derecho español a su club como agente libre.





A las puertas de las oficinas del club, dijo sobre la llegada de Carvajal: "Estamos en ello. El entrenador me pidió un extremo y no hemos podido encontrar uno, así que vamos a ver si encaja para hacer las funciones de lateral y extremo a la vez".

Ángel Torres también confirmó que el lateral derecho, de 34 años, ha pasado con éxito el reconocimiento médico, y solo queda un último paso decisivo: los detalles entre LaLiga y el Getafe.

El portal argentino Infobae recogió unas declaraciones del presidente del Getafe a la cadena DAZN: "Si consigo llegar a un acuerdo con LaLiga, es probable que se una a nosotros".

Carvajal permanecía sin equipo desde que disputó su último partido con el Real Madrid el pasado 23 de mayo, poniendo fin a una etapa de 23 temporadas, 13 de ellas en el primer equipo, defendiendo la camiseta del Madrid.

Y ahora, tras ganar 27 títulos con el Real Madrid, incluidas seis Ligas de Campeones, el lateral derecho español ha elegido al equipo del sur de Madrid, dirigido por José Bordalás, con el que competirá en la Conference League.