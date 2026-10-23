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Xabi Alonso instó a sus jugadores del Chelsea a combinar una pasión intensa con la serenidad mientras se prepara para su primer derbi londinense contra el Tottenham. El técnico español restó importancia a los antecedentes históricos e insistió en que su plantilla debe jugar con inteligencia y corazón en Stamford Bridge.

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Alonso se prepara para vivir su primer derbi londinense de máxima rivalidad

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, vivirá por primera vez la intensa rivalidad entre el Chelsea y el Tottenham Hotspur este sábado por la tarde. El Chelsea llega al duelo en un gran momento en las competiciones nacionales, tras marcar siete goles en sus recientes victorias ante el Bournemouth y el Everton.

A pesar de que el Chelsea solo ha sufrido una derrota en casa ante el Tottenham en 41 partidos de todas las competiciones, Alonso insistió en que las estadísticas del pasado no tienen valor.

«La semana pasada me preguntasteis por otro registro que batimos. Eso no significa nada», afirmó Alonso. «Tenemos que demostrar de nuevo que podemos mantener esa racha».

El entrenador pide pasión y control emocional

Ante el ambiente vibrante que se espera en Stamford Bridge, Alonso instó a su plantilla a aprovechar la energía de la afición sin perder la calma. «Cada derbi es especial. Sientes la energía, sientes la emoción que llega desde la grada», señaló Alonso.

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«Necesitamos tener una buena mentalidad para eso. También necesitamos un buen control emocional, porque en los derbis hay mucha pasión».

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«Jugar al fútbol con el corazón, eso es lo que queremos», pidió el entrenador.

La batalla en el centro del campo y la gestión de la plantilla, claves para Alonso

Alonso señaló el duelo en el centro del campo como un aspecto táctico decisivo y elogió la claridad de los principios tácticos de Roberto De Zerbi en el Tottenham. «El centro del campo es una parte clave del partido», apuntó Alonso. «Necesitamos hacer un partido muy completo, en ataque, en defensa y en el aspecto mental».

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Sobre las rotaciones en la plantilla, Alonso añadió: «Cuando te dan una oportunidad, tienes que demostrar que estás para ello».

«Están entrenando bien... Confío en que quien tenga que jugar estará preparado».

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Una semana de grandes exigencias para el Chelsea

El derbi londinense marca el inicio de una semana exigente para el equipo de Alonso, que incluye enfrentamientos de alto nivel contra el Liverpool y el Manchester United.

«Esto pasa en la Premier League... Esta semana tendremos tres partidos enormes contra clubes de primer nivel», concluyó Alonso.

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El Chelsea recibe al Tottenham en Stamford Bridge el sábado a las 17:30, hora de verano británica.