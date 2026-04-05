Pascal Struijk lleva al Leeds United a las semifinales de la FA Cup tras un partido espectacular contra el West Ham United

Siguiendo los pasos del Manchester City, el Chelsea y el Southampton, el Leeds United también se ha clasificado para las semifinales de la FA Cup. Tras un partido espectacular contra el West Ham United (2-2), que se prolongó a la prórroga gracias a dos goles en los minutos 93 y 96, el Leeds se impuso en la tanda de penaltis. El gol de la victoria lo marcó Pascal Struijk.

A la media hora de juego, fue el Leeds quien abrió el marcador en el London Stadium. Noah Okafor encontró el espacio para Ao Tanaka, quien se zafó con maestría de su marcador directo y, tras un rebote en el portero Alphonse Areola y el larguero, marcó el 0-1.

A un cuarto de hora del final, el partido parecía decidido cuando los visitantes se pusieron 0-2. Dominic Calvert-Lewin transformó un penalti y, con ello, el Leeds parecía tener suficiente para la semifinal, sobre todo porque en el minuto 92 el marcador seguía siendo 0-2.

Sin embargo, en el minuto 93, el partido cobró vida de repente. Jarrod Bowen vio cómo su potente disparo se estrellaba contra el poste, pero respiró aliviado cuando Matheus Fernandes remató el rebote.

Los aficionados, algunos de los cuales ya se encontraban fuera del estadio, recuperaron de repente la esperanza y, tres minutos después del gol del empate a uno, llegó también el empate a dos. Adama Traoré envió el balón con mucho tacto al área y Axel Disasi remató con la pierna extendida: 2-2.

En la prórroga que siguió, el West Ham pareció golpear con rapidez, pero el gol de Taty Castellanos fue anulado por fuera de juego. El portero del West Ham, Areola, tuvo que ser sustituido por el debutante Finley Herrick debido a una lesión hacia el final de la prórroga.

En la tanda de penaltis, Herrick detuvo directamente el primero del Leeds, lanzado por Joël Piroe. Pero también falló el siguiente penalti, a cargo de Bowen. Los siguientes cinco penaltis entraron, tras lo cual Pablo falló en nombre del West Ham. A continuación, Struijk marcó el gol de la victoria.