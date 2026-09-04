Apenas han pasado dos años desde que Robert Andrich llamó la atención de todos los aficionados al fútbol en Alemania: en la Eurocopa disputada en casa, fue, de manera algo sorprendente, titular en todos los partidos del equipo del entonces seleccionador Julian Nagelsmann y destacó visualmente por su pelo rosa y, en lo deportivo, por su contundencia sin concesiones en los duelos. Le cubrió las espaldas a los artistas y distribuidores de juego Toni Kroos e Ilkay Gündogan y cayó de manera dramática con la selección alemana en cuartos de final ante la posterior campeona de Europa, España.

Entretanto, Andrich ha dejado de contar para la selección, y Nagelsmann no lo incluyó en la convocatoria para el Mundial de este verano. Y también en su club su panorama era cada vez más sombrío: tras la decepcionante temporada anterior, en la que el Bayer se quedó fuera de la Champions League al terminar sexto, un nuevo entrenador, Carles Martinez, asumió el mando a orillas del Rin. Y el español dejó claro rápidamente que no cuenta con Andrich.

Le quitó el brazalete de capitán a mediados de agosto y se lo entregó a Edmond Tapsoba. "Ahora mismo, en esa posición en el centro del campo, inicialmente tiene más bien un papel secundario", dijo Martinez, antes de añadir: "Al menos ahora sabe a qué atenerse. Así puede prepararse para lo que podría ser lo mejor para él y lo mejor para nosotros". Cuál sería, desde el punto de vista del entrenador, lo mejor para todas las partes, debió de quedar claro para todos: la separación.

La situación de Andrich recuerda a la que vivió en su día Leon Goretzka en el FC Bayern de Múnich, cuando en el verano de 2024 el técnico Vincent Kompany y los demás responsables del FCB también le mostraron únicamente la perspectiva del banquillo para empujarlo a una salida.

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Tras la destitución de Andrich como capitán llegó la primera aparición de su mujer, Alicia, que naturalmente se había enterado de la degradación de su marido y publicó una sola frase; además, apropiadamente en español, para que entrenadores como Carles Martinez también la entendieran sin problemas: "El karma se encargará". Después negó en redes sociales que se refiriera a este asunto, pero precisamente así el tema se hizo todavía mayor.

El tema Andrich no se concreta ni en Fráncfort ni en Leipzig

Robert Andrich quería aceptar tan poco ese nuevo papel secundario como, al parecer, su mujer, por lo que supuestamente clubes de la Bundesliga como el Eintracht Fráncfort y el RB Leipzig vieron su oportunidad y se interesaron por el jugador de 31 años. Sin embargo, el asunto todavía no se concretó realmente antes del pasado fin de semana, por lo que la rueda de prensa de Carles Martinez antes del estreno liguero en Elversberg pudo dar aún más que hablar.

Preguntado por si el técnico había hablado con Andrich sobre su papel para la temporada, respondió en un inglés entrecortado: "Sinceramente, no hablo con él". Un papel secundario por delante y ninguna relación directa con el entrenador: todo apuntaba todavía el pasado viernes a una rápida salida de Andrich.

Pero entonces llegó el inicio de la Bundesliga del Bayer en Elversberg, en el que los visitantes ya perdían 0-2 antes de que se cumplieran siquiera diez minutos en el camino hacia la derrota por 2-3. Después llegó la segunda aparición de Alicia Andrich: le dio 'me gusta' a la publicación "Petkov hace historia: primer gol en la BL para Elversberg" de kicker, aunque retiró ese 'me gusta' pocas horas después. Sin Andrich, que se quedó 90 minutos en el banquillo, a los de Leverkusen les fue rematadamente mal ante el recién ascendido, y a su mujer eso, al parecer, le gustó al menos por un momento.

¿Vuelve a necesitar el Bayer a Robert Andrich?

La pregunta de si la decepcionante derrota fue un motivo para el giro que los dirigentes del Leverkusen dieron poco después con Andrich quedará sin respuesta, aunque cabe suponerlo. Además, Exequiel Palacios, un jugador del centro del campo defensivo del Bayer, se había marchado al recién ascendido a la Premier League Ipswich. Como Kennet Eichhorn, otro candidato para la zona central, estará de baja durante más tiempo y Equi Fernandez no pudo dar continuidad en Elversberg a su sólida pretemporada, Robert Andrich volvió a estar de repente en demanda. "Está aquí. Es un líder de nuestro equipo", dijo Carles Martinez tras la derrota. Y "líder" sonó de repente muy distinto a "papel secundario".

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Aunque el técnico también dejó claro que había formulado mal su comentario de que no hablaba con Andrich: "Sí, dije que no hablo con Robert. La frase correcta debería haber sido: todavía no he vuelto a hablar con él después de que Exequiel Palacios se fuera", aclaró el sábado. Tras recular verbalmente, el lunes llegó entonces la información de kicker de que Robert Andrich, después de un espectacular giro, finalmente no abandonará el club y se quedará en el Bayer.

Que, tal y como anunció Alicia Andrich, el tantas veces citado karma haya impulsado este cambio de idea es discutible. En el fútbol muchas cosas pueden cambiar muy rápido, y Robert Andrich podría aportar la próxima prueba de ello. Por cierto, Leon Goretzka volvió a ponerse en el centro de atención a finales del otoño de 2024 tras algunos meses en el banquillo del FC Bayern. En la temporada pasada volvió a ser de repente titular habitual en el FCB, antes de marcharse ahora al Aston Villa, dos años después de haber sido empujado verbalmente hacia la puerta de salida, como ahora Robert Andrich.