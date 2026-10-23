¿Pasará a la Confederación? Sundowns se despide de la Liga de Campeones de África en una sorpresa mayúscula

El sudafricano Mamelodi Sundowns, vigente campeón, abandonó de forma prematura la competición de la Liga de Campeones de África tras no lograr superar al angoleño Wiliete, que se hizo con el billete de clasificación a la fase de grupos, en una sorpresa mayúscula después de que ambos equipos empataran a un gol en el partido de vuelta.

Chivili Mathews abrió el marcador para el Sundowns en el minuto 11, antes de que el delantero Mabululu lograra el empate para el Wiliete en el minuto 49, devolviendo el duelo al punto de partida y dando al equipo angoleño la oportunidad de mantener sus opciones de clasificación.

El partido de ida había terminado con empate sin goles, por lo que el Wiliete selló su clasificación a la fase de grupos por el resultado global de ambos encuentros, mientras que el Sundowns recibió un duro golpe con su eliminación del torneo continental, tras ser incapaz de resolver el duelo pese a su ventaja temprana en el choque de vuelta.

De este modo, concluyó la participación del Sundowns en las competiciones africanas esta temporada, después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) suprimiera la repesca que permitía a los clubes eliminados de la Liga de Campeones de África competir en la Copa Confederación.

En virtud del nuevo sistema, los 16 clubes vencedores de la segunda ronda preliminar de la Copa Confederación se clasifican directamente a la fase de grupos, sin disputar enfrentamientos adicionales ante los equipos que caen en la Liga de Campeones, lo que significa el fin del recorrido continental del Sundowns sin opción de pasar al segundo torneo.