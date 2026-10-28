Pasa todo el año en Miami: Benatia se burla de la posición de Messi en el Balón de Oro

El excapitán de la selección de Marruecos Mehdi Benatia dio su opinión sobre la clasificación final del Balón de Oro 2026, concretamente en lo que respecta a la dupla formada por Lionel Messi, estrella del Inter Miami, y Rodri, centrocampista del Barcelona.

El inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, se coronó con el Balón de Oro por primera vez en su carrera, superando a la dupla formada por Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid (segundo), y Lamine Yamal, extremo del Barcelona (tercero).

El exdefensa de la Juventus y el Bayern Múnich considera que el quinto puesto de Lionel Messi y el cuarto de Rodri no son merecidos.

Benatia dijo sobre Messi, según recogió la cadena "Foot Mercato": "¿Pasas todo el año en Miami y luego terminas la temporada en el quinto puesto? ¿Acaso los aficionados al fútbol europeo vieron más a Messi que a Oulisí?".

Y añadió: "Es cierto que estuvo increíble en el Mundial, y todo el equipo juega para él. Todo mi respeto para él, que es de nuestra misma edad. Pero ¿cómo me decís que Messi está en el quinto puesto?".

Y en lo relativo a Rodri, el exinternacional marroquí dijo: "¿Cómo va a estar en el cuarto puesto si solo jugó 4 meses durante toda la temporada?".







