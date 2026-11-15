«¡Partimos con una ligera ventaja!»: Roberto Mancini lanza una seria advertencia a Italia antes del duelo decisivo contra Bélgica

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El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, ha instado a su equipo a mantener la concentración mientras se prepara para enfrentarse a Bélgica en un partido decisivo de la Liga de Naciones de la UEFA. Mancini advirtió de que, pese a contar con una ligera ventaja en el grupo 1, Italia debe afrontar el encuentro con la máxima intensidad.

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Mancini arenga a Italia para un duelo decisivo en Bruselas

Italia llega a Bruselas con la moral alta tras una brillante victoria por 3-1 ante Francia y ocupa el primer puesto del grupo 1 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA. Sin embargo, el seleccionador Roberto Mancini ha dejado claro que su equipo no puede bajar la guardia cuando se enfrente a Bélgica en el Koning Boudewijnstadion.

Italia ha sumado diez puntos en sus últimos cuatro partidos a las órdenes de Mancini y ha protagonizado una notable recuperación desde su derrota inicial ante Bélgica.

Con la clasificación para cuartos de final y el primer puesto del grupo en juego, Mancini espera que sus jugadores mantengan su contundencia.

Mancini destaca la calidad y el peligro de Bélgica

Ante los medios de comunicación en la previa del decisivo partido del domingo, Mancini descartó que Bélgica vaya a ser un rival fácil y comparó directamente su calidad técnica con la de Francia.

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«Estar aquí y jugar por la clasificación en este grupo es motivo de orgullo por lo que han conseguido los chicos hasta ahora. No será fácil; Bélgica es una selección excelente», afirmó Mancini.

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Sobre el último partido del grupo, añadió: «¿Es un partido peligroso? Sin duda, porque es el último. Partimos con una ligera ventaja, pero eso no significa que debamos conformarnos. Será un buen partido contra un equipo que solo perdió ante España en el último minuto en el Mundial».

El estado físico de la plantilla y las opciones tácticas

Mancini también informó sobre el estado físico de su plantilla tras un exigente periodo de compromisos internacionales y señaló que las últimas pruebas determinarán su alineación titular definitiva.

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«Lo tengo todo bastante claro en la cabeza, veremos mañana. Mañana evaluaremos el estado físico de todos los jugadores en el último entrenamiento, incluidos los dos o tres sobre los que tenemos dudas», explicó Mancini sobre la elección del equipo.

En cuanto a los problemas físicos en la concentración, añadió: «Esperábamos recuperar a Cambiaghi, pero esta mañana todavía tenía dolor. Lo sustituiremos a él y a Frattesi. También habrá que evaluar a Calafiori. Tenemos que determinar quién necesita descansar». El seleccionador confía en que sus opciones tácticas permitan al equipo superar esta exigente prueba.

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Último esfuerzo por el primer puesto del grupo 1 en Bruselas

La notable recuperación de Italia con Mancini la ha convertido en una seria aspirante al título de la Liga de Naciones, pero el último obstáculo en Bruselas sigue siendo una prueba formidable.

Italia buscará cerrar por todo lo alto su participación en el grupo y se apoyará en su organización defensiva y en la eficacia de sus contraataques para conseguir el punto o la victoria que necesita para terminar primera.

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El partido comenzará el domingo 15 de noviembre a las 19:45 GMT en el Koning Boudewijnstadion y pondrá fin a una emocionante fase de grupos.