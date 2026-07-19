«Partido de tenis»... ¡Prensa europea atónita tras Inglaterra-Francia!

A pesar de ser un partido secundario, el duelo por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra resultó uno de los más emocionantes del torneo. Inglaterra ganó 6-4 y sorprendió a la prensa internacional.

Según RMC, Sky Sports lo describió como «pura emoción», mientras que el Daily Mail tituló: «Un marcador de tenis, no de fútbol».

Lee también

En medio de la indignación británica, la Casa Blanca se posiciona a favor de Argentina en la crisis de las Malvinas

En vídeo... Shubair: Lagaa y Motsepe apoyan el aumento del número de clubes en las competiciones africanas

En Inglaterra la atención se centró en la reacción del equipo de Thomas Tuchel tras la dolorosa eliminación ante Argentina (2-1) en semifinales y en los abucheos que recibió el técnico antes del partido.

El periodista Craig Hope añadió: «Para Tuchel esta victoria contradictoria será una especie de revancha y acallará los abucheos que empañaron su imagen antes del partido, así como las críticas que le persiguen desde la derrota en semifinales. Le está dando a Inglaterra su mejor resultado en un Mundial desde 1966. No es la segunda estrella prometida, pero sí su primera medalla de bronce».

Francia: «La vergüenza y luego la revolución»

En Francia, la cobertura se centró en la despedida de Didier Deschamps y en el colapso de la primera parte.

Vincent Duluc escribió en «L’Équipe»: «Dos partes tan contradictorias como locas, incomprensibles tanto en la caída libre como en la remontada».

«Le Parisien» añadió que Francia se despidió tras «un último partido espectacular», pero con «una maleta llena de remordimientos».

Y añadía: «El fútbol es un deporte en el que cualquier equipo puede derrotar a otro, y no se juega solo con los pies, sino también con la cabeza. Los franceses vieron Miami, la ciudad donde Leo Messi mantiene su increíble forma física, pero sus pensamientos estaban en otra parte, sobre todo en la tristeza y en el colapso».

«Le Figaro» tituló: «La vergüenza y luego la revolución»; «Libération» habló de un «partido desorganizado» y «Ouest-France» lo calificó como un «Francia-Inglaterra fuera de lo común».

España: «Una obra maestra» y «un amargo tropiezo para Mbappé»

El diario español «Marca» destacó el resultado en su titular al estilo de los partidos de tenis: «¡Un tercer y cuarto puesto que nunca olvidaremos!», y describió el partido como una «final de consolación» en forma de «obra maestra», añadiendo: «¿Quién dijo que este partido no servía para nada? Francia e Inglaterra nos han ofrecido, sin duda, el partido más entretenido del Mundial».

Además, destacó a Kylian Mbappé, nuevo máximo goleador del Mundial tras su doblete, a la espera de lo que haga Lionel Messi en la final contra España este domingo.

«AS», por su parte, tituló: «Un logro amargo para Mbappé» y añadió: «Se equivocan quienes dicen que el partido por el tercer puesto del Mundial no sirve para nada. Sirve, por ejemplo, para despedir a un equipo construido para ganarlo todo, pero que solo ha conseguido dos títulos de siete —el equipo de Deschamps—, y para consagrar el lugar de Mbappé en la historia gracias a sus goles y no a sus títulos, aunque esta noche entre en el club de los máximos goleadores del Mundial».

En Cataluña, «Sport» y «Mundo Deportivo» destacaron a una «Inglaterra triunfante en la locura», que obtuvo su primera medalla mundialista desde 1966, y resaltaron las cifras de Mbappé en el torneo.

Alemania: «Tuchel humilla a Mbappé»

En Alemania, «Bild» tituló: «Tuchel humilla a Mbappé», destacando el récord del francés y lo ocurrido en la primera parte.

«Die Welt» lo calificó de «partido épico» y «festín de diez goles», y «Kicker» lo llamó simplemente «partido impresionante».