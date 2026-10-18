Así que este domingo tocaba revancha. Era la primera vez que volvían a enfrentarse desde el 16 de mayo, esta vez con el Celtic como líder y el Hearts como perseguidor, con la gran oportunidad de situarse a dos puntos del vigente campeón.

Pero ocurrió todo lo contrario: el Celtic, con el joven internacional Mika Baur como director de juego en el centro del campo, dominó a placer. Aunque el Hearts atacó de forma bastante aceptable y llegó a rematar en varias ocasiones, en defensa no encontró respuesta ante los Hoops con una defensa al hombre que no funcionó en absoluto.

Kieran Tierney (7') y Benjamin Nygren (10') adelantaron muy pronto al Celtic tras sendos saques de esquina de Baur, antes de que Callum Osmand, artífice del título, ampliara la ventaja hasta el 4-0 con dos goles casi consecutivos (36' y 38').

Laurent Mendy recortó distancias para los visitantes (41'), pero Baur provocó el 5-1 antes del descanso tras una gran jugada individual que culminó con una vaselina por encima del portero. Como el defensa del Hearts Stephen Kingsley, en su intento de despejar, golpeó con el balón a su compañero Jamie McCart sobre la línea, el tanto no se le concedió al internacional alemán, sino que se contabilizó como gol en propia puerta.

Quienes esperaban una reacción de los visitantes salieron de dudas poco después del comienzo de la segunda parte: Camilo Duran marcó el 6-1 para el Celtic (49'). Después, el partido perdió intensidad hasta que Benjamin Nygren estableció el 7-1 definitivo (83').

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¿Cuáles fueron las reacciones a la goleada del Celtic?

El Edinburgh Evening News habló de «suicidio defensivo» y «regalos a los visitantes» al referirse al juego del Hearts. «Una tarde vergonzosa en Glasgow» para el subcampeón, consideró el periódico.

El entrenador del Celtic, Martin O'Neill, recibió en cambio elogios por su decisión de alinear a Osmand por primera vez como titular. El futbolista de 20 años había contribuido como suplente al título de su equipo en mayo, con la asistencia del 2-2 y el gol de la victoria ante el Hearts, pero desde entonces aún no había logrado hacerse un hueco en el primer equipo. Antes de su titularidad del domingo, Osmand solo había disputado 28 minutos en esta temporada de liga, repartidos en dos breves apariciones.

«Martin O'Neill tomó las grandes decisiones y el Celtic respondió en Celtic Park», valoró Sky Sports Scotland. «Una actuación implacable de los Hoops, que amplían a cuatro puntos su ventaja en lo alto de la tabla».

El propio O'Neill calificó el resultado como «la respuesta perfecta a las decepciones en Europa. Hoy teníamos que dar un golpe sobre la mesa y los chicos lo han hecho de forma brillante. En cuanto a Callum Osmand, estoy absolutamente encantado con él. Sus movimientos antes de los goles, sus ganas: hoy ha demostrado por qué confiamos tanto en él. Fue una actuación ofensiva implacable de todo el equipo».

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¿Qué dijo Mika Baur, nuevo internacional?

Antes del partido, el técnico de 74 años había advertido con insistencia del peligro del Hearts y lo había señalado como uno de los aspirantes al título. «Creo que tienen lo necesario para lograrlo y pienso que quizá querrán resarcirse de los resultados de la temporada pasada». Al parecer, sus jugadores se tomaron muy en serio las palabras del experimentado entrenador.

Baur habló de una «tarde perfecta» y dijo que, «al final», el gol «robado» le daba igual. «El ambiente en Paradise hoy fue increíble. Queríamos presionar desde el primer segundo. En los córners sabía exactamente hacia dónde iban a entrar los chicos. Y antes del descanso... simplemente vi el hueco y quise picar el balón por encima del portero», dijo el futbolista de 22 años, que en verano había pasado del SC Paderborn, recién ascendido a la Bundesliga, al Celtic FC y que a principios de octubre, bajo las órdenes del seleccionador alemán Jürgen Klopp, había disputado sus dos primeros partidos con la selección absoluta en la Liga de Naciones.

Con el 7-1, el Celtic no solo dejó a ocho puntos al subcampeón, el Heart of Midlothian, sino también a cuatro a su eterno rival, el Glasgow Rangers, que el sábado solo había empatado 2-2 a domicilio ante el Dundee FC.

Como señaló O'Neill, su equipo reaccionó bien a la dura derrota por 4-1 sufrida el pasado jueves ante el Benfica en Lisboa, en la Europa League.



