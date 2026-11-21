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Serie A - Jornada 12 21 nov 2026 - 12:00 Stadio Ennio Tardini

El Parma-Roma se transmite en directo por DAZN, que posee los derechos de todos los partidos de la Serie A 2026/27. A continuación encontrarás el enlace para suscribirte y seguir el partido en directo.

La Roma de Gian Piero Gasperini visita al Parma de Alberto Gilardino el sábado 21 de noviembre en el Estadio Ennio Tardini, en un duelo de la Serie A 2026/27.

La Roma llega a Parma como tercera en la clasificación, con una plantilla que va recuperando efectivos tras un periodo complicado por las lesiones. El regreso más esperado es el de Paulo Dybala, que volvió a entrenarse con el grupo el martes 17 de noviembre y debería estar disponible para este desplazamiento.

El Parma ocupa la decimosexta posición en la clasificación y llega a la cita con menos certezas que su rival. Sin embargo, la victoria por 3-0 ante el Atalanta en la última jornada devolvió la confianza a Gilardino, que no podrá contar con el delantero David Romero, baja por una lesión en el hombro sufrida en el derbi contra el Bolonia.

Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos favorecen a la Roma: ganó tres de los últimos cuatro duelos directos, incluido el memorable 2-3 en el Tardini del pasado mayo. El Parma intentará invertir esa tendencia ante su afición.

El partido también supone una prueba importante para Gasperini, que compite en tres frentes —liga, Champions League y Copa Italia— y afronta una serie de encuentros muy seguidos para la que necesita una plantilla lo más completa posible.

A continuación, toda la información sobre dónde seguir el Parma-Roma por TV y en directo por streaming.

Noticias de los equipos

El Parma no podrá contar con David Romero, Adrian Bernabé ni Diego Carlos por lesión, mientras que Abdoulaye N'Diaye está sancionado. Gilardino buscará alternativas en ataque tras la baja del delantero centro argentino.

En la Roma, Gasperini recupera a Paulo Dybala y Gianluca Mancini, que ya han vuelto a entrenarse con el grupo. Siguen sin estar disponibles Mile Svilar, Pierluigi Gollini, Lorenzo Pellegrini y Devyne Rensch. Habrá más novedades sobre las alineaciones poco antes del inicio del partido.

Estado de forma

El Parma ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A, con cinco goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente es la derrota por 2-1 ante el Bolonia, precedida, sin embargo, por el contundente 3-0 frente al Atalanta. El rendimiento del Parma ha sido irregular: tres derrotas consecutivas ante Torino, Lazio y Bolonia pusieron fin a una racha positiva.

La Roma ha cosechado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con 17 goles a favor y 13 en contra. Su último encuentro fue el 3-0 ante el Sassuolo en Serie A, mientras que la derrota por 3-2 contra el Manchester United en Champions League sigue siendo su único tropiezo reciente. La Roma ganó 5-2 a domicilio ante el Udinese y 4-2 frente al Cagliari, mostrando un gran potencial ofensivo.

Enfrentamientos anteriores

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue el 10 de mayo de 2026, cuando la Roma ganó 3-2 en el Tardini en Serie A. En los últimos cinco duelos, la Roma lleva ventaja con tres victorias frente a una del Parma, además de un empate. La única victoria del Parma en ese periodo fue el 2-0 en casa de marzo de 2021.

Clasificación

En Serie A, la Roma ocupa actualmente la tercera posición, mientras que el Parma se encuentra en el decimosexto puesto de la clasificación.