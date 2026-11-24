PSG vs Roma: previa de la Champions League

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Parc des Princes

El Paris Saint-Germain recibe esta semana a la Roma en el Parque de los Príncipes, en un duelo de Champions League entre dos equipos que atraviesan un buen momento en sus ligas. El partido comienza a las 16:00 EST y a las 20:00 GMT. La Roma ocupa el 20.º puesto de la clasificación de la fase liga, que lidera el PSG.

El vigente campeón lo ha ganado todo hasta ahora

El equipo de Luis Enrique llega tras ganar sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El más reciente fue el triunfo por 3-2 ante el Niza el sábado, que le mantuvo al frente de la Ligue 1. Sin embargo, la victoria tuvo un coste: el extremo estrella Desire Doue sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior derecho y se perderá el resto de la temporada. Se suma así a Khvicha Kvaratskhelia, también de baja de larga duración. Aun así, el PSG, campeón en dos ocasiones, ha ganado sus cuatro partidos de Champions esta temporada y ha marcado 20 goles.

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La Roma, en racha goleadora, visita al PSG con confianza

La Roma llega a París tras vencer por 5-1 al Parma en un partido en el que Donyell Malen marcó cuatro goles. El equipo de Gian Piero Gasperini ha anotado 19 tantos en sus últimos cinco encuentros. Su única derrota en esa serie fue el 3-2 ante el Manchester United en la Champions League a principios de este mes. Sin embargo, el conjunto italiano necesita encontrar regularidad en Europa, ya que está a cinco puntos de los puestos que dan acceso directo a octavos de final.

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Estadísticas clave y parte de lesiones

El PSG suma 12 victorias consecutivas, la racha más larga de la carrera de Luis Enrique como entrenador.

La baja de Desire Doue será muy importante para el PSG: lidera al equipo en disparos (45) y ocasiones creadas (31).

La Roma lleva nueve partidos seguidos marcando y ha anotado 19 goles en esa serie.

Onces probables

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Mayulu, Ferran.

Roma (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soule, Mora; Malen.

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