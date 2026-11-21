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Duodécima victoria consecutiva esta temporada del Paris Saint-Germain, que gana 3-2 en el campo del Niza, adelantado en el minuto 8 por el delantero argelino Mohamed Amoura, antes de los goles de Senny Mayulu de penalti en el minuto 31, tras la intervención del VAR, y, apenas un minuto después, del exjugador del Inter Achraf Hakimi, que dio la asistencia para el gol de la remontada firmado por Desiré Doué.

Este último sufre una gravísima lesión en la rodilla derecha, que se le tuerce de golpe en el minuto 39 al intentar proteger el balón, sin contacto alguno con los rivales. Cinco minutos después, sale en camilla y entre lágrimas entre los aplausos de ambas aficiones presentes en el estadio Allianz Riviera. En lugar del internacional francés entra el delantero español Ferran Torres.

Doué deberá someterse a las pruebas pertinentes, pero se teme que sufra una rotura del ligamento cruzado de la rodilla, que supondría una baja muy prolongada.

Es una mala noticia para el entrenador de los campeones de Francia y de Europa, Luis Enrique, que ya ha perdido para el resto de la temporada a Khvicha Kvaratskhelia. El internacional georgiano, exjugador del Napoli, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla durante el partido de Champions League contra el Barcelona, ganado por 4-2 el pasado 20 de octubre en el Parque de los Príncipes de París.

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Así las cosas, el club presidido por el catarí Nasser Al-Khelaifi podría decidir acudir de nuevo al mercado en enero, después de que el pasado verano fichara a dos futbolistas para la posición de extremo: el francés Maghnes Akliouche, procedente del Mónaco por 50 millones de euros, y el belga Mika Godts, procedente del Ajax por 45 millones de euros. A ellos se suman los 48,5 millones de euros pagados al Barcelona por el español Ferran Torres, que marca el tercero a cinco minutos del 90.

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Después, en el minuto 95, el tunecino Ali Abdi establece el 2-3 definitivo aprovechando la segunda asistencia de Jonathan Clauss.

Con estos tres puntos, el Paris Saint-Germain consolida el primer puesto con 26 puntos en 11 jornadas de Ligue 1, cinco puntos por delante del Lille de Davide Ancelotti, que juega esta noche en casa contra el Lyon.

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El miércoles por la noche, el PSG recibe a la Roma en la Champions League.