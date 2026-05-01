La semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA enfrentó a dos de los mejores equipos de Europa en un emocionante partido elogiado por su calidad, profundidad táctica y espectáculo. Los aficionados aún recuerdan con entusiasmo lo que presenciaron.

El PSG de Luis Enrique salió con su 4-3-3 habitual: Safanov bajo palos; Mendes, Pacho, Marquinhos y Hakimi en defensa; Neves, Vitinha y Zaire-Emery en el medio; y Dembélé, Kvaratskhelia y Doue en ataque.

El Bayern, dirigido por Vincent Kompany —que vio el partido desde la grada—, alineó a Neuer bajo palos, una zaga de cuatro con Stanisic, Upamecano, Tah y Davies —titular en lugar de Laimer—, y un doble pivote formado por Pavlovic y Kimmich, por detrás de Olise, Musiala, Díaz y Kane.

El Bayern presionó alto y con intensidad.

El Bayern dominó muchas fases, pero el PSG marcó los momentos clave.

Pese a jugar de visita, el Bayern dominó la posesión (57 % vs. 43 %) y realizó más pases (423 vs. 313), gracias a su presión alta y agresiva. Antes del choque, el Bayern lideraba la Champions en recuperaciones en el último tercio (76, 6,3 por partido, con más del 25 % de ellas terminando en disparo), y desde el primer minuto presionó al PSG con marca individual, fiel a su estilo pese a visitar al vigente campeón.

La disposición táctica influyó en este caótico encuentro. El 4-3-3 del PSG frente al 4-2-3-1 del Bayern generó duelos por todo el campo, de modo que cada jugador tenía un rival directo al que marcar.

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Eso aumentó el caos: quien tenía el balón disponía de poco tiempo y espacio, así que debía pensar y actuar dos pasos por delante del rival que lo presionaba.

El Bayern presionó hombre a hombre y aceptó quedar en 3 contra 3 atrás cuando un defensa avanzaba al medio para seguir a un rival. Kane y Musiala marcaron a los centrales parisinos, Kimmich subió para cubrir al mediocampista más retrasado y Pavlovic controló al extremo derecho del PSG, ofreciendo cobertura si superaban a Kimmich. Los extremos del Bayern marcaban a los laterales del PSG, que actuaban como opciones de banda cuando el equipo francés no podía avanzar por el centro.

El PSG gozaba de superioridad numérica en el centro (3 contra 2), lo que a menudo dejaba un centrocampista libre y sobrecargaba a Kimmich y Pavlovic. Para contrarrestarlo, Stanisic marcaba al mediocampista central izquierdo del PSG, Zaire Emery, mientras Davies, Tah y Upamecano formaban una defensa de tres para cubrir a los tres delanteros parisinos: Kvara, Dembélé y Doue. Era un plan de alto riesgo y alta recompensa que permitía al Bayern mantener la presión, pero lo dejaba expuesto cuando el PSG se liberaba.

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Cuando el PSG superó la presión del Bayern, el equipo visitante se reordenó rápido en un 4-4-2 compacto para proteger el centro. Kane y Musiala se mantuvieron cerca del pivote bávaro para rodear a cualquier rival que bajara a esa zona.

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LA BATALLA DE LOS FALSOS 9

Los ‘9’ falsos actuaron más como conectores que como delanteros puros: Kane firmó un gol y una asistencia, y Dembélé marcó dos.

Dembélé se retiraba a zonas más profundas o se abría a la banda según donde hubiera espacio, enlazaba el juego y generaba superioridad numérica, sin perder el dominio del área para definir las ocasiones.

Esos movimientos activaban desmarques de sus compañeros hacia el espacio liberado y mantenían varias opciones de pase en bandas y centro.

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En el Bayern, sobresalió la conexión Kane-Musiala: el 9 lanzaba el pase y el 10 regateaba tras crear superioridad. El retroceso de Kane habilitó el gol de Luis Díaz, que dejó el 5-4 y mantiene la eliminatoria abierta para la vuelta.

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Esto dotó al ataque del Bayern de fluidez y potencia para enfrentar a sus rivales franceses. Su calidad le permitió crear ocasiones en las que el Bayern podía superar la presión, no solo eludirla.

BANDAS Y DUELOS INDIVIDUALES

El centro del campo, clave en la previa, prometía un duelo de posesión entre dos equipos habituados a mandar.

Sin embargo, el daño mayor llegó por las bandas, donde se midieron cuatro extremos de talla mundial: Díaz y Olise, por el Bayern, contra Kvara y Doue, por el PSG.

Ambos equipos los buscaron una y otra vez en duelos 1 contra 1, aprovechando su capacidad para crear espacios y superar a los laterales. Los cuatro acabaron el partido con un gol o una asistencia, confirmando su nivel mundial y su fortaleza mental.





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Olise y Kvara sobresalieron y causaron estragos de forma constante en sus duelos.

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CONCLUSIÓN

Más que un espectáculo de goles, fue un choque de filosofías a toda máquina. El Bayern dominó territorio y presión, pero el PSG manejó mejor los momentos, las transiciones y el marcador, volviendo a casa con un gol de ventaja.



