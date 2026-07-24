Leandro Paredes, jugador de la selección de Argentina, permaneció bajo los focos por su comportamiento violento en la final del Mundial 2026 ante España.

Paredes recibió una tarjeta amarilla en el partido final y también protagonizó enfrentamientos con los jugadores de la Roja debido a sus actitudes, que se intensificaron tras la derrota, cuando empujó a Eric García e intentó pelearse con Gavi, después de que este último interviniera para defender a su compañero.

El diario "As" señaló que Paredes superó su frustración con el regreso a jugar con Boca Juniors, pese a seguir bajo los focos y no contar con el tiempo suficiente para asimilar la amargura de la derrota.

Leandro Paredes volvió a participar en la Copa Sudamericana ante O'Higgins y ofreció una actuación destacada.

A pesar de la victoria lograda en el estadio "La Bombonera", el tema principal siguió girando en torno a la derrota en la final del Mundial.

Después de que se calmaran los ánimos, Paredes quiso poner fin a las teorías conspirativas relacionadas con la victoria de España y elogió el nivel que ofreció la selección española en el partido decisivo.

La estrella de la Albiceleste declaró a la cadena ESPN: "España fue mejor que nosotros en la final y merece ganar el Mundial".

Y añadió: "No prestamos ninguna atención a estas teorías. Si fuera a creer todo lo que escucho, perdería la cabeza. Se dijeron muchas cosas antes, durante y después del Mundial".

Y apuntó: "Hicimos un torneo maravilloso. Todo lo que nos queda es disfrutar de lo que hemos conseguido durante los últimos ocho años, ha sido un viaje excepcional. Y quizás nos daremos cuenta de la grandeza de lo que logramos con el paso del tiempo, porque es algo increíble".

El mediocentro argentino también dejó su futuro con la selección abierto a todas las posibilidades y dijo: "Para muchos, habrá tiempo de pensar si van a continuar el camino o no. Ha sido un viaje excepcional".

Y señaló: "Será difícil mantener este nivel y que el grupo siga trabajando de la misma manera. Tenemos que pensar, hacer una evaluación completa y hablar con el entrenador. Las decisiones deben tomarse con calma, y no sé si voy a continuar".

Y concluyó: "Creo que superar lo que vivimos llevará mucho tiempo. Es cierto que logramos cosas importantes, pero el dolor de perder la final del Mundial seguirá con nosotros durante mucho tiempo porque estuvimos muy cerca una vez más. Aun así, debemos disfrutar de lo que hemos conseguido".