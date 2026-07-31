Paredes no aprende la lección: nueva polémica tras el incidente de la final del Mundial

La estrella argentina Leandro Paredes volvió a sus comportamientos polémicos dentro del terreno de juego, tras su rápida incorporación a su equipo, el Boca Juniors argentino, sin haber disfrutado de un descanso suficiente, a pesar de haber disputado recientemente la final del Mundial el pasado día 19 de este mes.

Paredes disputó su segundo partido con el equipo después de participar la semana pasada en la ida y la vuelta del repechaje clasificatorio para los octavos de final de la "Copa Sudamericana" ante el conjunto chileno O'Higgins, una eliminatoria que el Boca Juniors resolvió en la tanda de penaltis tras el empate de ambos equipos en el global de los dos partidos, y todo apunta a que el jugador no aprendió la lección de lo que le ocurrió anteriormente en Nueva York.

Paredes había suscitado numerosas críticas por sus acciones y excesos hacia varios jugadores de la selección española durante la final del Mundial, siendo el más afectado por dichas conductas la joven estrella del Barcelona, Gavi.

Y lejos de mostrar arrepentimiento alguno por esos comportamientos, el centrocampista argentino repitió sus malas actitudes, pero esta vez frente al árbitro chileno del partido, Willman Roldán.

En esta ocasión, las acciones de Paredes no quedaron sin castigo, ya que el árbitro Roldán le mostró la tarjeta amarilla tras unos gestos y protestas exagerados, además de que el jugador desbarató los intentos del colegiado por apartarlo y evitar la tensión con una actitud de claro desprecio.

Paredes estuvo a punto de recibir la segunda tarjeta amarilla, que lo habría dejado fuera del campo con la roja como consecuencia de seguir protestando, pero, por fortuna para él, logró completar el encuentro y contribuir a la clasificación de su equipo tras transformar con éxito uno de los penaltis.