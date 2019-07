Paredes: "De Rossi quiere jugar el domingo, está loco por ponerse la camiseta de Boca"

Su excompañero argentino en la Roma contó detalles de los mensajes que se manda con el flamante refuerzo xeneize.

Todo Boca está viviendo una verdadera revolución con la llegada de Daniele De Rossi. El campeón del mundo italiano arribó a el jueves por la mañana, fue recibido por un centenar de hinchas en Ezeiza y, además de realizarse la revisión médica, por la tarde irá al entrenamiento para conocer a sus nuevos compañeros.

El mediocampista de 36 años no quiere perder un minuto ya que, según contó su amigo Leandro Paredes, con quien compartió plantel en la , tiene el deseo de debutar este mismo domingo cuando el equipo de Gustavo Alfaro reciba a en La Bombonera. "Estuve hablando que se hacía los últimos estudios que le faltaban, quiere entrenar y jugar el domingo, pero no creo que tenga la posibilidad. Me está diciendo que está loco por jugar, por ponerse la camiseta. Ojalá que juegue", contó el volante de la Selección argentina, en declaraciones a TyC Sports.

"Desde el primer momento que llegué a Roma, me preguntaba por Boca, era un loco por la gente, por el club. Cuando teniamos la posibilidad de ver a Boca por la diferencia horaria, veíamos siempre los partidos", contó el hoy jugador del , y reveló: "Grita los goles de Boca, es muy fanático. Era su sueño jugar acá, estará cumpliendo un sueño y debe estar muy feliz".

Por otra parte, Paredes aseguró que a De Rossi no le costará adaptarse al fútbol argentino: "Nada lo puede complicar en Argentina, si está bien físicamente, es un jugador muy completo, a la hora de meter, mete y a la hora de jugar, juega muy bien". "Es un cinco muy completo. Juega muy bien, a la hora de meter, mete, con mucha personalidad. Es un jugador de lo mas parecido a lo que quiere Boca. Ojalá pueda estar a la altura como creo que lo estará", concluyó.