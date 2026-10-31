¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Para suplir a Cristiano Ronaldo en Asia: Postecoglou recurre a 5 talentos de la liga juvenil de élite

C. Ronaldo
A. Postecoglou
Pakhtakor Tashkent vs Al Nasr FC
Pakhtakor Tashkent
Al Nasr FC
AFC Liga de Campeones
Al Khaleej U21 vs Al Nassr U21
Al Khaleej U21
Al Nassr U21
Jawwy Elite League U-21
Portugal
Australia
Uzbekistán
Arabia Saudita

¿Logrará el «Mundialista» la victoria?

El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, ha decidido recurrir a cinco jugadores del equipo sub-21, que disputa la competición de la Joy League de la élite, en su próximo viaje asiático.

El Al Nassr visitará al Pakhtakor uzbeko pasado mañana lunes, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de la élite.

Postecoglou había decidido excluir a algunos elementos importantes del viaje que partió hacia la capital uzbeka, Taskent, este sábado, para darles descanso. Se trata del portugués Cristiano Ronaldo y los franceses Kingsley Coman y Mohamed Simakan.

Para compensar esas ausencias, el entrenador australiano decidió dar la oportunidad a algunos elementos del equipo sub-21, con Abdulrahman Sufyani, Rakan Al Ghamdi y Awad Aman a la cabeza, además de los porteros Abdulhadi Alwan y Abdulrahman Al Otaibi.

Próximos partidos
Al Khaleej U21

Al Khaleej U21

Jawwy Elite League U-21

01 nov 2026

Al Nassr U21

Al Nassr U21

PAT

PAT

AFC Liga de Campeones

02 nov 2026

ALN

ALN

El entrenador del Al Nassr desea lograr una victoria que mejore la situación del equipo en el grupo Oeste, ya que ocupa el noveno puesto con 3 puntos, producto de una victoria y una derrota, mientras le queda un partido aplazado contra el Al Wasl emiratí.

La decisión de Postecoglou llega a pesar de que el equipo sub-21 disputa un partido importante en la Joy League de la élite, ya que visitará al Al Khaleej mañana domingo, en la novena jornada de la competición.

Los juveniles del Al Nassr ocupan el undécimo puesto en la tabla de clasificación de la Liga Saudí sub-21 con 10 puntos, producto de 3 victorias, un empate y dos derrotas, y al equipo le quedan dos partidos aplazados.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google