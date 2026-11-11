Compartir Sigue a GOAL en Google

El Manchester United estudia la opción de reforzar el cuerpo técnico actual, dirigido por Michael Carrick, en lugar de precipitarse en su destitución y contratar a un nuevo entrenador, en medio del aumento de la presión sobre el técnico inglés debido al bajón en los resultados del equipo.

Anuncios

Según la cadena británica BBC, Aaron Danks, entrenador asistente del Bayern de Múnich, es uno de los nombres que se barajan para incorporarse al cuerpo técnico del Manchester United, con el fin de ofrecer un apoyo adicional a Carrick, dado su conocimiento previo de él durante su etapa conjunta en el Middlesbrough.

Danks ya había sido vinculado con una posible incorporación al Manchester United el pasado verano, antes de continuar en el Bayern de Múnich dentro del cuerpo técnico del entrenador Vincent Kompany.

Sin embargo, la posibilidad de su marcha del club alemán parece descartada por el momento, ya que el diario alemán Abendzeitung reveló que la directiva del Bayern de Múnich y Kompany no desean prescindir de sus servicios, y que el propio técnico inglés tampoco piensa en abandonar el equipo.

Lee también:

Un Casillas enfadado retira a sus dos hijos del Real Madrid

Anuncios Anuncios

El Barcelona responde al fichaje del Real Madrid apuntando hacia la joya de Alemania

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Estas noticias llegaron después de que Danks asumiera de forma interina la responsabilidad técnica del Bayern de Múnich durante las últimas semanas, ante la ausencia de Kompany por un problema de salud, y lograra dirigir al equipo hasta cosechar cuatro victorias y un empate en cinco partidos.

Se espera que Kompany regrese al banquillo en el enfrentamiento ante el Colonia el 20 de noviembre, tras el final del parón internacional, para que Danks vuelva a su habitual papel de asistente del técnico belga.

Anuncios

El Manchester United vive una etapa difícil bajo el mando de Carrick, después de descender al decimoctavo puesto de la Premier League, con una sola victoria en sus primeros 10 partidos, lo que ha llevado a la directiva del club a debatir el futuro del cuerpo técnico.

Carrick había asumido el cargo de forma interina en enero de 2026, antes de obtener el puesto de manera permanente, tras convencer a la directiva del club de su capacidad para liderar el proyecto técnico, pero los últimos resultados han vuelto a situar su futuro en el terreno de las dudas.

Anuncios

Según los informes, la directiva del Manchester United estudia varios escenarios para el futuro del equipo, entre ellos la continuidad de Carrick con un refuerzo de su cuerpo técnico, en lugar de realizar un cambio completo en la dirección deportiva.

La marcha de Florian Zahn tras 7 años en el club

En un contexto relacionado, el Bayern de Múnich anunció haber alcanzado un acuerdo de mutuo entendimiento con Florian Zahn, responsable del departamento de captación y planificación de plantillas de los equipos juveniles de fútbol del club, para poner fin a la colaboración entre ambas partes, tras cerca de siete años en el seno de la estructura del club bávaro.

Anuncios

El Bayern de Múnich explicó, en un comunicado oficial, que la decisión llegó tras conversaciones positivas entre ambas partes, después de que Zahn asumiera la responsabilidad de la captación de talentos y la planificación de las plantillas de los equipos juveniles, desde su incorporación a la academia del club en el verano de 2019 procedente del Chelsea.

Christoph Freund, director deportivo del Bayern de Múnich, afirmó: «Florian y su equipo descubrieron a numerosos jugadores talentosos durante los últimos años, que lograron llegar al fútbol profesional o están a punto de dar ese paso. Queremos agradecerle su trabajo y le deseamos todo lo mejor en el futuro».

Anuncios

Por su parte, Zahn declaró: «El Bayern de Múnich me brindó la oportunidad de participar activamente en la captación y el desarrollo de talentos locales e internacionales. Haber tenido esta oportunidad dentro del club, al que tengo en un lugar especial de mi corazón, significa mucho para mí y me llena de orgullo y gratitud».

Y añadió: «Después de siete años dentro del club, siento que ha llegado el momento adecuado para continuar con mi desarrollo personal y profesional».

Anuncios

La marcha de Zahn se enmarca en cambios más amplios que atraviesa el área de captación del Bayern de Múnich, después de que el club anunciara anteriormente el fin de su relación con el responsable del departamento de captación Nils Schmadtke, que dejará su cargo el 31 de enero de 2027.

Zahn se había incorporado a la academia del Bayern de Múnich procedente del Chelsea en el verano de 2019, y contribuyó durante su etapa de trabajo al descubrimiento y la captación de varios talentos que lograron llegar al fútbol profesional, además de preparar a otros jugadores para el salto a niveles superiores dentro del club.