Continúan las repercusiones de la crisis que rodea al francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, en China, después de que unas declaraciones atribuidas al jugador sobre una imagen satírica del antiguo líder chino Mao Zedong se convirtieran en un asunto que ha proyectado su sombra sobre las relaciones del fútbol español con el mercado chino, en medio de crecientes movimientos mediáticos y comerciales.

Ramón Álvarez, periodista de Radio Marca, consideró probable que el Real Madrid emita un comunicado oficial en poco tiempo sobre la crisis.

Álvarez escribió a través de su cuenta en la plataforma X: "Es muy probable que el Real Madrid emita un comunicado en poco tiempo sobre la crisis de Mbappé y China".





El periodista no reveló el contenido del posible comunicado, ni confirmó que el club haya tomado una decisión definitiva de emitirlo.

Estos acontecimientos llegan después de que la agencia oficial de noticias española revelara la decisión del ente oficial de la televisión china "CCTV" de suspender la emisión de los partidos de LaLiga, junto a los encuentros en los que participa Mbappé, con la eliminación de anuncios y vídeos en los que aparece el jugador francés.

Este hecho representa un posible golpe a la relación comercial y mediática entre LaLiga y el mercado chino, especialmente porque las repercusiones del caso ya no se limitan a las críticas a través de las redes sociales, sino que se han extendido al patrocinio, la publicidad y los derechos de emisión de los partidos.

Estos acontecimientos fueron precedidos por el anuncio de tres empresas chinas de poner fin a sus acuerdos comerciales con Mbappé.

Las empresas justificaron sus decisiones por el rechazo a las declaraciones o actuaciones que consideran ofensivas para el sentimiento nacional chino, después de que se intensificara la polémica en torno a las palabras del jugador sobre una imagen satírica que utiliza los rasgos de su rostro en una imagen del antiguo líder chino Mao Zedong.

La crisis se extendió también a la plataforma deportiva china "Dongqiudi", que sustituyó el nombre de Mbappé en la clasificación del Balón de Oro de 2026 por una frase que significa "esta persona no existe", después de que el jugador francés ocupara el segundo puesto por detrás del inglés Harry Kane, mientras que el español Lamine Yamal se situó en tercer lugar.

Según lo recogido por la agencia de noticias española "EFE", la crisis comenzó después de que se le preguntara a Mbappé por su imagen satírica favorita, a lo que respondió que la imagen que más le ha hecho reír es aquella en la que su rostro aparece montado sobre la imagen de un dictador chino, añadiendo que la utiliza mucho con sus amigos.

Aunque el jugador no mencionó directamente el nombre de Mao Zedong en las declaraciones recogidas, la polémica se vinculó a una imagen difundida que combina los rasgos de Mbappé con la imagen del antiguo líder chino, lo que provocó críticas en China.

La disculpa de Tebas

En un intento de contener las repercusiones, Javier Tebas, presidente de LaLiga, pidió disculpas al pueblo chino en nombre de la liga, lamentando el malestar que ha provocado el incidente y asegurando que la liga trabaja con sus socios y las partes implicadas en China para superar la crisis.

Tebas subrayó la necesidad de no permitir que un incidente individual perjudique las relaciones que la liga ha construido a lo largo de los años con China, ni que afecte a más de 20 clubes que participan en las competiciones profesionales, además de a los millones de aficionados chinos.





Con la ampliación del alcance de las repercusiones, el mundo deportivo aguarda la postura del Real Madrid ante la crisis, y si el club emitirá un comunicado oficial para aclarar su posición, en un momento en el que los efectos del caso siguen yendo más allá del propio jugador para alcanzar intereses comerciales y mediáticos vinculados al fútbol español.