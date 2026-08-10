El centrocampista senegalés de 18 años llega desde la academia Gambinos Stars y firma un contrato hasta el 30 de junio de 2031. Tras su exitosa cesión en la segunda vuelta de la pasada temporada, el traspaso definitivo, previsto desde el principio, se retrasó sorprendentemente durante mucho tiempo en las últimas fechas, entre otras razones debido a una situación poco clara con los representantes y a dificultades organizativas.

Sin embargo, gracias a un permiso especial, Ndiaye ya se estaba preparando con el Bayern para la nueva temporada, viajó con el equipo a Asia y también participó en varios amistosos. En la próxima temporada, ocupará la cuarta plaza de la plantilla en el centro del campo defensivo, por detrás de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof. En la victoria por 2-1 ante el Jeju SK FC, el entrenador Vincent Kompany también probó a Ndiaye en el extremo izquierdo.

«Bara es un gran carácter, que en muy poco tiempo se ha adaptado a un entorno completamente nuevo en el Bayern y se ha ganado rápidamente una gran aceptación dentro del equipo. Lo hemos observado durante mucho tiempo, fue capitán de su equipo, ha experimentado una evolución impresionante en los últimos 24 meses y ha dado continuidad a eso en Múnich», afirmó con entusiasmo el director deportivo Christoph Freund sobre el joven de 18 años.

El propio Ndiaye explicó en un comunicado que el fichaje por el Bayern es «un día muy grande para mí y para toda mi familia»: «Quiero aprender cada día aquí, en el Bayern, de todos estos grandes jugadores e intentar ayudar al equipo. Para mí, se ha hecho realidad un sueño».

Ndiaye es el tercer fichaje veraniego del Bayern tras Nathaniel Brown (50 millones de euros desde el Eintracht Frankfurt) e Ismael Saibari (50 millones de euros desde el PSV Eindhoven). El foco se centra ahora en la venta de los jugadores que regresan de sus cesiones: Joao Palhinha, Sacha Boey y Bryan Zaragoza.

Bara Ndiaye llega desde Gambinos Stars

El club de origen de Ndiaye, Gambinos Stars, forma parte de Gambinos Group, que mantiene un total de tres academias de fútbol en África. El accionista mayoritario de Gambinos Group es Red&Gold Football. Una estructura que el Bayern opera junto al club de la MLS Los Angeles FC. Además, Red&Gold coopera también con clubes de Uruguay, Ecuador y Corea del Sur. El director general de Red&Gold Football es Jochen Sauer, al mismo tiempo director de desarrollo juvenil del Bayern.

Ya antes de su cesión el pasado invierno, Ndiaye completó algunos entrenamientos de prueba en el Bayern. En la segunda vuelta, Kompany le dio cuatro apariciones con el primer equipo. Después, Ndiaye entró de forma sorprendente en la convocatoria de Senegal para el Mundial e incluso saltó al campo en la ajustada derrota por 2-3 tras la prórroga ante Bélgica en dieciseisavos de final.