Si dependiera de la exestrella del Real Madrid, el premio individual más prestigioso del fútbol debería volver a ir a parar a un jugador del Paris Saint-Germain, aunque no como el año pasado a Ousmane Dembele, sino a Khvicha Kvaratskhelia.

"Probablemente no será Kvara, ¡pero para mí es bastante claramente el número uno!", comentó el campeón del mundo de 2014 en una publicación de Instagram del comentarista Florian Malburg. Aunque Kroos también considera sobresalientes a jugadores como Lionel Messi, Jude Bellingham, Kylian Mbappe y Rodri, ve sus opciones menores debido, desde su punto de vista, a una "temporada discreta" o a una "liga irrelevante".

Kvaratskhelia, por su parte, viene de completar una temporada excelente con el PSG. Con el conjunto de la capital, el georgiano volvió a proclamarse campeón de Francia y además defendió el título de la Liga de Campeones. Especialmente en la máxima competición continental, el extremo convenció y firmó diez goles y siete asistencias desde el primer partido de liga hasta la victoria en la final contra el FC Arsenal.

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Kvaratskhelia, probablemente fuera del círculo más reducido de favoritos al Balón de Oro

A nivel de selecciones, en cambio, el año fue decepcionante para el jugador de 25 años. Georgia no logró clasificarse para el Mundial, por lo que Kvaratskhelia solo pudo seguir el torneo en Norteamérica por televisión.

Aunque la estrella del PSG figura prácticamente para todo el mundo entre los candidatos al Balón de Oro, rara vez se le menciona en el grupo más reducido de favoritos. Se conceden mayores opciones, entre otros, al campeón del mundo Rodri, al ganador récord Lionel Messi o al Harry Kane del Bayern, que marcó 72 goles oficiales y por ello ganó la Bota de Oro.

Quién se lleva realmente el Balón de Oro se decidirá el 26 de octubre. La 70.ª edición de la entrega del premio se celebrará este año, excepcionalmente, no en París, sino en Londres.