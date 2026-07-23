Para hacer historia: Harry Kane da un golpe al Al-Hilal saudí

El Al-Hilal saudí recibió un nuevo golpe en el mercado de fichajes veraniego, después de que el inglés Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich alemán, definiera su postura definitiva sobre su futuro, poniendo fin a la polémica que rodeaba la posibilidad de su traspaso a la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal había entrado en negociaciones verbales con el jugador y su representante durante el período pasado, en un intento de aprovechar las negociaciones en curso entre Kane y la directiva del Bayern de Múnich sobre la renovación de su contrato, con la esperanza de convencerlo de emprender una nueva experiencia con "El Líder".





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Según el periodista británico (Ben Jacobs), Harry Kane ha tomado la decisión definitiva de quedarse en las filas del Bayern de Múnich, donde se prepara para renovar su contrato con el gigante bávaro, cerrando así la puerta al Al-Hilal y a todos los clubes que mostraron interés en hacerse con sus servicios.

Jacobs aclaró que el capitán de la selección de Inglaterra tampoco piensa en regresar a la Premier League, ya que está completamente centrado en continuar su trayectoria con el Bayern, en vista de su deseo de conquistar más títulos con el equipo alemán.

Esta decisión representa un nuevo golpe para el Al-Hilal, especialmente porque Kane ya había rechazado el traspaso al club saudí en dos ocasiones anteriores, pese a las enormes ofertas económicas que recibió.

El empeño del Bayern de Múnich por retener al delantero inglés llegó tras una temporada excepcional, en la que marcó 36 goles en 31 partidos, además de dar 5 asistencias, contribuyendo directamente a la conquista del título de la Bundesliga por parte del equipo.