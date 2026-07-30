En un giro inesperado que ha alterado el equilibrio del mercado de fichajes, el Manchester City ha decidido reducir sus exigencias económicas para desprenderse de su estrella española Rodri, dando así luz verde al Real Madrid para cerrar el fichaje de la temporada.

El reputado periodista español Sergio Valentín reveló que la entrada del jugador de 30 años en el último año de su contrato, y su rotunda negativa a renovar en busca de un nuevo desafío, ha llevado a la dirección del City a cambiar de estrategia y aceptar su venta por un precio inferior al esperado, ante el temor de perderlo gratis.

Sergio Valentín explicó, a través de su cuenta oficial en la red social "X", que el City, del que se esperaba que pidiera más de 100 millones de euros, sorprendió a todos al pedir solo 80 millones de euros por ceder al centrocampista ganador del Balón de Oro.

Valentín aseguró que el Real Madrid, que planeaba ofrecer 60 millones de euros, encontró en esta rebaja un gran rayo de esperanza, ya que se prevé que la operación se cierre en un punto intermedio entre ambas cifras, especialmente después de que Rodri tomara su decisión y considerara el traspaso al Santiago Bernabéu un sueño que quiere hacer realidad este verano.

Los responsables del Real Madrid viven un momento de gran optimismo tras este desbloqueo, al considerar que Rodri supondrá una incorporación histórica para el centro del campo en la próxima etapa.