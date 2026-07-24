La Liga Profesional Saudí reveló el mecanismo en el que se basó para elaborar el calendario de partidos de la Roshn Saudi League de la temporada 2026-2027, antes del anuncio oficial del calendario, en un paso que busca aclarar los criterios de distribución de los encuentros, especialmente ante la que es la temporada más apretada en la historia de la competición.

La Roshn Saudi League arranca el 13 de agosto de 2026 y se prolonga hasta el 29 de mayo de 2027, pero la Liga se encontró ante un desafío excepcional debido a la participación de 8 clubes saudíes en 4 torneos internacionales, además de los parones internacionales y los compromisos de la selección saudí, sumado a que el Reino albergará la Copa Asiática 2027, lo que redujo considerablemente el número de días disponibles para programar los partidos de la liga.

La Liga explicó que los parones internacionales y los compromisos de la selección ocupan cerca de 80 días del calendario, mientras que la Copa Asiática necesita más de 44 días, sin contar los periodos de entrega de los estadios, además de 59 días destinados a los torneos nacionales y continentales, y 43 días de descanso entre partidos, lo que le deja solo unos 102 días para programar 306 partidos repartidos en 34 jornadas.





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La Liga adoptó un conjunto de criterios para garantizar la equidad entre todos los clubes, entre los más destacados que ningún equipo dispute más de dos partidos consecutivos en su campo o fuera de él, y que cada club juegue un partido en casa y otro fuera durante las dos primeras y las dos últimas jornadas, asegurando que el periodo de descanso entre dos partidos consecutivos de cualquier equipo no sea inferior a dos días, independientemente del torneo en el que participe.

La Liga también procuró implicar a los clubes en el proceso de elaboración del calendario, ya que celebró un taller de trabajo con todos los representantes de los clubes para explicar el mecanismo de programación y el calendario, y les dio la oportunidad de presentar sus solicitudes y observaciones sobre la secuencia de los partidos y sus fechas antes de aprobar el calendario final.

Para lograr el mayor equilibrio posible, los clubes de la Roshn Saudi League fueron clasificados en 4 niveles según los resultados de las tres últimas temporadas, otorgando un mayor peso a la temporada pasada, con el objetivo de evitar que cualquier equipo se enfrente a clubes del primer nivel en dos jornadas consecutivas, lo que contribuye a distribuir los grandes duelos de forma más equitativa a lo largo de la temporada.

La Liga afirmó que la disponibilidad y el estado de preparación de los estadios fueron de los factores más influyentes en la elaboración del calendario, junto con las participaciones internacionales y los compromisos internacionales, señalando que todos estos elementos fueron estudiados de manera integral para garantizar la regularidad de la competición y lograr la equidad competitiva, y que el calendario completo de la Roshn Saudi League se anunciará durante la próxima etapa.