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Jamal Musiala habría atendido las peticiones del Bayern de Múnich en el debate sobre su enfermedad neurológica, quizá también para despejar cualquier sospecha, por leve que sea.

Según informa Sport Bild, el castigado futbolista de excepción habría permitido al Bayern «acceder de forma transparente a los expedientes y documentos» en poder de sus médicos. A causa de su enfermedad, Musiala no recibe tratamiento de los médicos del equipo muniqués ni de los neurólogos consultados por el club, sino de dos especialistas elegidos por él mismo, sujetos al secreto médico.

Al parecer, esto provocó malestar interno, porque el poderoso consejo de supervisión, dominado por Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, consideraba que recibía información insuficiente y poco transparente. Un delicado artículo publicado el martes por Stern llegó a sugerir que los dirigentes del Bayern sospechaban que Musiala y sus asesores ocultaban deliberadamente detalles y malas noticias sobre la enfermedad , como su nueva ausencia el lunes de la semana pasada.

Después llegó la célebre «sección de ataque»: el pasado viernes, Rummenigge expresó públicamente y sin ambages sus dudas sobre la posibilidad de que Musiala recuperase su mejor nivel y exigió con vehemencia una modificación del millonario contrato firmado en febrero de 2025 , que, según Süddeutsche Zeitung, podría reportar a Musiala hasta 30 millones de euros al año gracias a cláusulas y «acuerdos adicionales».

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¿Han hablado el Bayern de Múnich y los asesores de Musiala?

Poco después de firmar el contrato, en abril de 2025, Musiala tuvo un grave accidente de tráfico cuando circulaba a 194 km/h en una vía limitada a 120 km/h, con su hermana en el asiento del copiloto. El martes, Stern informó de que «personas del Bayern de Múnich» se preguntan si aquel accidente ya guardaba relación con las ausencias de Musiala.

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Según Sport Bild, la enfermedad de Musiala se habría detectado pocos meses después de la renovación de su contrato. Posteriormente, Musiala habría informado «al mismo tiempo» al club y a sus asesores de 11WINS, encabezados por Christian Schmid .

Tras las dudas expresadas públicamente por Uli Hoeneß, que hace unas semanas ya habló de un «dilema» en torno a Musiala por su elevadísimo salario base, y por Rummenigge, ahora se pretende que vuelva la calma al caso.

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El martes, los asesores de Musiala, Schmid y Tobias Altschäffl, acudieron a la Säbener Straße para rebajar la tensión en torno a este delicado asunto mediante una reunión con el consejero delegado Jan-Christian Dreesen, el presidente Herbert Hainer y el director deportivo Max Eberl. Según Eberl, al menos, lo consiguieron.

«Fue una conversación muy, muy constructiva», explicó Eberl antes de que la expedición del Bayern partiera hacia Lille para disputar el partido de la Champions League. ¿Cuál fue el resultado de la reunión? «La gran palabra mágica», dijo Eberl, es «calma, darle tiempo y confianza». La dirección deportiva, formada por el entrenador Vincent Kompany, el director deportivo Christoph Freund y él mismo, está «convencida al cien por cien» de que Musiala puede volver a alcanzar su mejor nivel.

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Eberl añadió que en la reunión no se habló de dinero ni de una posible modificación del millonario contrato de Musiala. «El consenso fue devolver la calma. Darle al chico el apoyo que se merece».