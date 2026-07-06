Para desconcertar a los Faraones... Un cambio clave en el ataque de Argentina ante Egipto

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, podría incluir a Julián Álvarez como titular ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, en lugar de Lautaro Martínez.

Según el diario argentino «Olé», los indicios en la concentración apuntan a que Álvarez será titular tras su buen rendimiento ante Cabo Verde.

Su principal ventaja es la presión que ejerce sobre los rivales, clave para Scaloni ante Egipto.

Lautaro fue titular en los cuatro partidos anteriores, marcó un gol a Jordania y generó una ocasión clara para Messi ante Cabo Verde, pero las estadísticas favorecen a Álvarez, apodado «la araña», por su mayor intensidad en los minutos que jugó.

Lautaro sumó 76 acciones de presión en 335 minutos, mientras que Álvarez realizó 40 en solo 126 minutos, con un promedio de 28,6 cada 90, por encima de las 20,4 de su compañero.

Lautaro destaca por su continuidad, mientras que Álvarez aporta intensidad y presión alta, recurso que Scaloni podría usar para desestabilizar a Egipto desde el inicio.

Además, Álvarez ya está al 100 % tras superar la lesión de tobillo que sufrió con el Atlético de Madrid en la Champions.

Aunque no marcó ante Cabo Verde, el cuerpo técnico valoró su trabajo físico y su capacidad para presionar y abrir espacios.

«Olé» añade que Scaloni prioriza el equilibrio del equipo y aligera la carga física de Messi para conservarle fresco en ataque y en los momentos clave.

Para el diario, Álvarez aporta ese equilibrio gracias a su movilidad y presión sobre defensas y porteros, aunque no tenga la misma fuerza que Lautaro.

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