Para cumplir el deseo de Flick: el Barcelona sigue a un defensa de la Premier League

El Barcelona continúa con sus movimientos para reforzar la línea defensiva durante el próximo mercado de invierno, ante el deseo del entrenador Hansi Flick de fichar a un nuevo defensa central, algo que confirmó durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Alavés.

El diario "Mundo Deportivo" había revelado anteriormente una lista con varios nombres candidatos a incorporarse al conjunto catalán, entre ellos Josko Gvardiol, Alessandro Bastoni, Lisandro Martínez y Nathan, antes de que informaciones inglesas señalaran la entrada de Levi Colwill, defensa del Chelsea de 23 años, entre los intereses del Barça.

Según informaciones de la prensa inglesa recogidas por el diario "Mundo Deportivo", el Barcelona vigila la situación del defensa inglés de cara a una posible contratación, después de que lograra hacerse un hueco en los planes del entrenador Xabi Alonso, al ser uno de los elementos fundamentales en la alineación del conjunto londinense durante la presente temporada.

A pesar del interés del Chelsea en renovar el contrato de Colwill, que se extiende hasta el año 2029, el interés de clubes del tamaño del Barcelona y el Liverpool podría llevar al jugador a aplazar la resolución de su futuro por el momento, especialmente porque el club londinense no estará dispuesto a escuchar ofertas salvo que alcancen los 80 millones de euros aproximadamente, según la misma fuente.

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Colwill se caracteriza por su capacidad para jugar en la posición de central izquierdo, además de sus habilidades en la construcción del juego y la distribución del balón, así como por su fortaleza física, que le ayuda a imponerse en los duelos, ya que mide cerca de 190 centímetros.

El verano de 2023 marcó el inicio de la aparición de Colwill con el primer equipo del Chelsea, y desde entonces ha disputado 90 partidos con la camiseta del club londinense, convirtiéndose en uno de los elementos importantes del equipo, lo que hace de su marcha una tarea difícil, especialmente ante el empeño de Xabi Alonso en contar con sus servicios, pues el entrenador elogió sus cualidades afirmando: "Gracias a su tranquilidad y su fuerte presencia, y por ser un jugador completo y dominante, será un jugador fundamental para nosotros".