Para Cristante, el VAR beneficia a los equipos grandes

Hernán Cristante habló sobre la polémica arbitral en Guadalajara que derivó en que se anulara el gol de Enrique Triverio.

Luego de la polémica arbitral suscitada en Guadalajara por el gol anulado a Enrique Triverio , el entrenador de Toluca Hernán Cristante aseguró que el VAR termina por enriquecer a los clubes más importantes.

“Del VAR lo dije, va a ayudar a los equipos más grandes porque van a prestar mucha más atención a algunas cosas, es algo natural, le conviene a los más grandes, lo que sea tecnología tiene que ser bien aplicada”, explicó en conferencia de prensa.

En el mismo sentido, Cristante Mandarino explicó que “Toluca tiene la grandeza de un grande en su historia, (pero) no tiene la estructura que tienen otros equipos”.

Por ello, el argentino consideró que “para la gente que instauró no (no fue gol). Para el que le conviene no, para los que no nos conviene. Eso es así, es un manejo, se equivocaron los de arriba, se equivocaron los de abajo o tal vez no. ¿Para quien fue gol? Listo, ahí está, ya está”, a la par de señalar que “ el VAR no sirve ”.