Tras una temporada excepcional en cuanto a títulos, Fabián Ruiz, estrella del Paris Saint-Germain, quiere creer en sus opciones de competir por el Balón de Oro.

Fabián Ruiz, el único jugador que logró ganar el Mundial y la Liga de Campeones la temporada pasada, cuenta con un sólido conjunto de argumentos para competir por el Balón de Oro. Después de ocupar el puesto 24 la temporada pasada, en su primera nominación al galardón, Fabián Ruiz puede aspirar a una posición mucho mejor este año.

El portal Foot Mercato publicó las declaraciones de Fabián Ruiz durante su entrevista con la revista France Football, donde dijo: «¿Dónde me veo en la carrera por el Balón de Oro? Eso depende de los votantes. Lo más importante para mí es ponerme a disposición del equipo, buscando al mismo tiempo estar entre los mejores».

Y añadió: «Tuve la suerte de estar entre la lista de los treinta candidatos el año pasado. Estar entre los treinta es un gran honor. Que voten por quien consideren más merecedor del premio. Estoy agradecido y orgulloso solo por mi nominación».

Al ser preguntado sobre si algunos jugadores habían realizado una temporada mejor que la suya, respondió: «Eso depende. En cuanto a títulos, no. A nivel individual, grandes jugadores han hecho una temporada extraordinaria, y no hay ninguna duda sobre su nivel. Hay muchos candidatos. El mero hecho de estar entre los jugadores nominados al Balón de Oro es un gran honor y una fuente de enorme felicidad».

Desde su punto de vista, su ausencia durante 3 meses por una lesión de rodilla la temporada pasada no representa un punto negativo en su candidatura, y considera que fue «importante en los momentos decisivos, tanto con el club como con la selección».

Luis Enrique lo había puesto como titular en la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Bayern Múnich, en el partido que terminó 1-1, para que su equipo se clasificara con un resultado de 6-5 en el global de los dos encuentros. Después lo alineó como titular en la final ante el Arsenal, que también terminó 1-1 antes de resolverse en los penaltis por 4-3. En cuanto a Luis de la Fuente, lo colocó en su once titular a partir de los cuartos de final ante Bélgica, en detrimento de Pedri.

Pese a ser plenamente consciente de la importancia que tienen los nombres ofensivos en la carrera por el Balón de Oro, Fabián Ruiz quiere creer en sus opciones, apoyándose en el precedente de Rodri.

Dijo: «Rodri ganó el Balón de Oro hace dos años. Y aunque los defensas y los porteros todavía tienen dificultades para obtener reconocimiento, creo que lo que importa hoy es el papel que desempeña el jugador más que su posición en el campo. Y es importante dar ejemplo a los niños que empiezan a practicar fútbol, para que también se fijen en los centrocampistas, los defensas y los porteros».

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