Para Cardozo, siete jugadores de Chivas tienen que estar en la Selección

Pereira, Gudiño, Ponce, Van Rankin, Beltrán, Pulido y Brizuela son material para el Tri según Pepe.

Por Salvador Pérez | @YoSoyChavaPerez

Para José Cardozo, técnico de Chivas, siete de sus jugadores son candidatos a la Selección mexicana que ahora encabeza Gerardo Martino.

A unos días de la visita del Tata a Guadalajara para observar las prácticas del Rebaño, el timonel destacó el nivel de algunos de sus pupilos con vistas para el proceso rumbo a Qatar 2022.

"En todas las líneas tenemos jugadores que están pasando por un gran momento. Jair (Pereira), Raúl Gudiño, los dos laterales (Miguel Ponce y Josecarlos van Rankin) le dan mucha solidez. Me parece que estamos viendo un Ponce del nivel que tuvo conmigo en Toluca y que fue tenido en cuenta justamente para ir a un Mundial. Viene (Fernando) Beltrán, un chico que te da mucha fluidez, pierde muy pocos balones, llama mucho la atención. Después, arriba (Alan) Pulido junto al Conejo (Isaac Brizuela)", mencionó en conferencia de prensa.

El timonel paraguayo destacó que el argentino "tiene variantes para ver y depende de él, de analizar y saber si en el sistema que piensa utilizar son jugadores que le pueden ser útiles".

Será este viernes cuando el Tata visite las instalaciones de Verde Valle para dialogar con Cardozo y directivos, además de observar a la plantilla que enfrentará el domingo a Santos.

Respecto a los naturalizados y una posible convocatoria al Tri, no mostró inconveniente por ello. "De mi parte, solamente trabajar con Chivas. Tratar de que los jugadores puedan crecer y ser tenidos en cuenta en la Selección. El tema de convocar o no (a un naturalizado), ya al ser mexicano, tiene la misma posibilidad que todos y depende del entrenador".

Por último dejó en claro que aún no ha tocado con los hombres de pantalón largo el tema de los microciclos y pequeñas concentraciones que planea Martino, aunque no condicionará los llamados a los suyos.

"A mí me encanta que mis jugadores vayan a la Selección, no sé qué pensará mi directiva, pero a mí en lo personal me siento muy orgulloso cuando mis jugadores son tomados en cuenta", puntualizó.