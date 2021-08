Papu Gómez rompió el silencio: por qué se fue del Atalanta

El argentino contó por primera vez cuál fue el verdadero motivo por el que tuvo que irse del club de Bérgamo donde era capitán y figura.

Alejandro Gómez había encontrado en Bérgamo su lugar en el mundo, tanto a nivel deportivo como humano. Tras seis años en Atalanta, el argentino era el capitán de un equipo que no dejaba de asombrar a Europa y casi que se convirtió en un lombardo más, a punto tal que en marzo del 2020 reveló que pensaba instalarse allí una vez finalizada su carrera y en septiembre rechazó una multimillonaria oferta del fútbol árabe para seguir buscando desafíos en la Serie A. Sin embargo, apenas tres meses después de aquella elección, todo se rompió. Y el Papu se terminó yendo por la puerta de atrás.

Si bien el motivo del quiebre se sabía que había sido un cortocircuito entre el ex-Arsenal de Sarandí y el entrenador Gian Piero Gasperini en pleno partido frente a Midtjylland por la Champions League, luego de que el jugador se negara a aceptar una indicación del DT, lo cierto es que no se conocían los detalles en profundidad. Hasta ahora, a más de medio año de su salida, cuando el campeón de América con la Selección albiceleste decidió romper el silencio y explicar qué pasó.

"Me tuve que ir del club. Me esperaba una disculpa del técnico que jamás llegó. Yo me equivoqué en algo, lo asumo, porque en un partido de Champions lo desobedecí en una indicación táctica. Faltaban diez minutos para que termine el primer tiempo y me pidió que juegue por la derecha, mientras que yo estaba jugando muy bien por la izquierda. Y le dije que no. Imaginate, haberle respondido eso, en medio del partido, hoy, con las cámaras... Estuvo perfecto que se enojara. Ahí ya supe que en el entretiempo me iba a sacar, y así fue. Pero en el vestuario del entretiempo se sobrepasó, cruzó los límites e intentó agredirme físicamente", aseguró Gómez, en charla con el diario La Nación.

En la misma línea, el ahora futbolista del Sevilla contó: "Ahí dije basta. Uno puede discutir, ok, pero cuando hay una agresión física ya es intolerable. Entonces pedí una reunión con el presidente del club, Antonio Percassi, y le dije que no tenía problemas en continuar, aceptando que me había equivocado: como capitán no me había comportado bien, había sido un mal ejemplo desobedeciendo al técnico. Pero le dije al presidente que yo necesitaba una disculpa de Gasperini. Y le dije, también, que entendía que el presidente ni podía aceptar que el técnico hubiese intentado agredir a un jugador".

Sin embargo, lo que esperaba el Papu nunca se cumplió y terminó de la peor manera: "Al día siguiente hubo una reunión de todo el plantel. Yo le pedí disculpas al entrenador y a mis compañeros por lo que había pasado. Y no recibí ninguna disculpa del técnico. Entonces, ¿cómo había que entenderlo? ¿Lo que había hecho yo estaba mal y lo que había hecho él estaba bien? Ahí empezó todo. Después de unos días le comuniqué al presidente que no quería seguir en Atalanta trabajando con Gasperini. El presidente me comunicó que no me iba a dejar salir, que no me iba a liberar. Comenzó el tira y afloje y los costos fueron para mí: me separaron del plantel y terminé entrenándome solo con la reserva".

"Fue feo porque después de siete años me dejaron tirado, después de todo lo que le di al club. Se comportaron mal. Que el presidente no haya tenido los huevos de pedirle al técnico que simplemente me pidiera disculpas. Con eso se terminaba todo. Seguíamos los dos. Pero se comportaron muy mal conmigo. Porque eso no fue todo, ya que a partir de ahí me cerraron las puertas del fútbol italiano: no me querían dar a ninguno de los grandes de Italia porque decían que iban a reforzar a un rival directo. Sí llegaban ofertas de Arabia y de Estados Unidos y me querían mandar para ahí, siendo el mejor centrocampista de la Serie A. Raro, se estaban comportando mal. Gracias a Dios apareció el Sevilla, porque yo lo único que quería era seguir compitiendo en un gran nivel para poder estar en la Copa América. Esa era mi obsesión. Por eso esperé y esperé hasta el final, y por suerte apareció el Sevilla", explicó el Papu.

Por último, se refirió a los hinchas del Atalanta. "La gente no sabe lo que pasó. Recién ahora lo estoy contando. La gente va a conocer la verdad ahora, y se lo merecen ellos y me lo merezco yo. De un día para el otro, desaparecí. Los periodistas dejaron de preguntar por mí en Atalanta, ni a mis excompañeros les preguntan. Es como que dejé de existir para el Atalanta. Creo, que su intención fue depositar en mí todas las culpas. Y la verdad no es esa. Y la gente, tal vez, está enojada conmigo porque se piensa que yo no quería seguir en Atalanta, o se cree que preferí irme a Sevilla por más plata. Nada de eso. Ya era hora de que los hinchas supieran la verdad", concluyó.