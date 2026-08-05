«Papara Park» abre sus puertas para «hacer historia»: Trabzon anuncia la fecha de presentación de Salah

El club Trabzonspor anunció que celebrará el acto de presentación de su nueva estrella, Mohamed Salah, mañana jueves por la noche, en el estadio "Papara Park", horas después de la llegada del jugador a Turquía y la conclusión de los trámites de su traspaso a las filas del equipo.

El club explicó, en un comunicado oficial, que el acto de presentación se celebrará a las 19:30, hora local, e invitó a su afición a asistir vistiendo las camisetas de la nueva temporada, con el fin de "hacer historia y dar el primer paso en un viaje inolvidable" junto al capitán de la selección egipcia.

El anuncio llegó después de que Salah se sometiera al reconocimiento médico en el hospital "Acibadem Maslak", socio médico del club, como paso previo a completar los trámites de su traspaso de forma oficial.

El Trabzonspor había pedido anteriormente a su afición que evitara utilizar los vehículos privados al dirigirse al aeropuerto de Trebisonda para recibir al jugador hoy, con el fin de evitar aglomeraciones, y también instó a los aficionados a no encender grandes cantidades de bengalas, para preservar la seguridad pública y evitar cualquier afectación al tráfico aéreo.

El club turco anunció el miércoles la contratación oficial de Mohamed Salah en una operación de traspaso libre, tras el final de su trayectoria con el Liverpool al expirar su contrato con el club inglés.

Según varios informes de prensa turcos, Salah firmó un contrato que se extiende por dos años con el Trabzonspor, a cambio de un salario anual de 17 millones de euros, además de una serie de incentivos y ventajas adicionales.

La estrella egipcia inicia una nueva etapa en su carrera futbolística tras un viaje excepcional que duró nueve años con el Liverpool, durante el cual se coronó con numerosos títulos nacionales, continentales y mundiales, además de lograr una serie de logros y cifras individuales que lo convirtieron en uno de los jugadores más destacados en la historia del club y de la Premier League.