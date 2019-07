Paolo Guerrero: "Estamos en condiciones de ganarle a Chile"

El capitán de la Selección peruana palpitó las semifinales de este miércoles frente a La Roja. "Es un clásico, va a ser duro", agregó.

Como en la edición de 2015, Perú se volverá a encontrar con en la semifinales de la . Ambas escuadras se verán las caras el miércoles 3 de julio, en el estadio Arena do Gremio, buscando instalarse en la final del próximo domingo 7 de julio en el Maracaná.

La escuadra incaica llega a esta instancia tras dejar en el camino a en los lanzamientos penales. Fue 5-4 a favor de la bicolor. Y, tras la vcitoria, el capitán de la Selección peruana, Paolo Guerrero, palpitó lo que será la ronda de cuatro mejores frente a La Roja, en una nueva versión del 'Clásico del Pacífico'.

"Se viene Chile que es un clásico. Va a ser duro pero estamos en condiciones de ganar", dijo el 'Depredador'. Asimismo, expresó el sentir de los dirigidos por Ricardo Gareca.

"Me siento muy orgulloso de mi equipo. No tengo palabras para describir este momento. Mucha gente dice que el Perú no tiene huevos, tampoco garra, con mala intención quieren desestabilizar el grupo. Hoy demostramos que podemos, me callo la boca, nos paramos al frente de una selección que está dentro de las 10 mejores del mundo", afirmó en torno a los cuestionamientos que pesaban sobre su representativo en la antesala al choque frente a los charrúas.

Finalmente, sostuvo que: "Esto va para los 30 millones de peruanos que están felices por un triunfo de la Selección. Asimismo, también para nuestras familias y quienes apoyaron siempre", cerró.