Paolo Berlusconi: «¿Cardinale? No lo conozco, pero Galliani me habla bien de él. No es ningún tonto»

Paolo Berlusconi recuerda a su hermano Silvio, tres años después de su muerte, en una entrevista exclusiva con TeleLombardia donde repasa su vida en el fútbol y otros ámbitos.





¿Ha conocido, conoce o le gustaría conocer a Gerry Cardinale?

«No lo conozco, pero Adriano Galliani lo conoce bien y me habla muy bien de él. Así que no puedo juzgarlo, solo basarme en lo que me dice Adriano: es un hombre de iniciativa que se ha hecho a sí mismo y ha logrado grandes resultados; como decimos en Milán, no es ningún tonto».