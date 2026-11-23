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Paola Egonu se convierte en la máxima anotadora de la historia de la Serie A1 de voleibol femenino al superar el récord de la rumana Carmen Turlea: de 6088 a 6101 puntos anotados a lo largo de su carrera.

Sin embargo, sus 33 puntos no bastan para evitar la derrota en casa por 3 sets a 1 ante Conegliano, líder de la clasificación con 3 puntos de ventaja sobre su equipo, el Vero Volley Milano.

La internacional italiana, que cumplirá 28 años el próximo 8 de diciembre, declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «¿En quién me inspiro para ejercer de capitana? He intentado tomar un poco de cada una de las capitanas que he tenido, como Francesca, Gabi y Monica De Gennaro».

«También he hablado con Lautaro Martinez», añade Egonu, aficionada al Inter, «y me ha impresionado su dedicación al trabajo. Pero después entendí que tenía que encontrar mi propia manera de hacerlo, sin dejar de ser yo misma. Sé que nunca podré ser como ellos, pero espero que mi forma de ser capitana sea igual de útil».