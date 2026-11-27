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Las lesiones son algo normal en el mundo del deporte. Durante una temporada de competición es habitual que algunos deportistas sufran lesiones que les obliguen a estar un tiempo alejados de los terrenos de juego para recuperarse de molestias, roturas musculares o lesiones más graves.

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Sin embargo, el Barcelona está preocupado, porque sus principales equipos sufren más lesiones de las previstas, ya sea el primer equipo masculino, el femenino, el Barça Atlètic o el equipo de baloncesto.

Según el diario Sport, el Barcelona teme que se agrave la ola de lesiones, que no deja de extenderse.

El apretado calendario, que combina los partidos de las selecciones nacionales, las competiciones europeas y el aumento del número de encuentros en los torneos, ha empezado a pasar factura al club catalán.

A pesar de los esfuerzos de la directiva por reforzar y mejorar los sistemas de prevención de lesiones, con la contratación de más fisioterapeutas y readaptadores, estas medidas ya no son suficientes.

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El entrenador Hansi Flick decidió reforzar el área física del primer equipo en julio de 2026 y Jan Kugel se incorporó al cuerpo técnico. El objetivo principal de este paso era evitar las lesiones que sufrieron los jugadores en el tramo final de la temporada, así como corregir el bajón de rendimiento de los meses de octubre y noviembre.

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Sin embargo, las lesiones musculares siguen produciéndose, en un contexto marcado por los viajes con las selecciones nacionales, los largos parones internacionales y los partidos cada tres o cuatro días, además de un nivel competitivo altísimo que no permite permitirse perder ningún partido.

La preocupación en la directiva azulgrana crece sin cesar a medida que sigue de cerca la lista de bajas en las principales secciones del club.

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El resto de equipos sufre el mismo problema: el femenino atraviesa la misma situación que el masculino.

Por su parte, el Barça Atlètic lo pasa mal por los campos en los que disputa sus partidos en la segunda división española, por los largos desplazamientos de la UEFA Youth League y por la gran cantidad de torneos internacionales de categorías inferiores.

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En cuanto al equipo de baloncesto, que juega cada dos o tres días con viajes de por medio, sus jugadores no dejan de lesionarse.

La lista de lesionados del Barcelona

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El equipo de Flick ha sufrido varias bajas por el exigente calendario. Los periodos más preocupantes han sido los parones internacionales y, en especial, disputar partidos de tanta exigencia cada tres días sin poder dar a los jugadores el descanso suficiente.

La serie de partidos ante el Real Betis, el París Saint-Germain y el Real Madrid fue un claro ejemplo, ya que Eric García, Jules Koundé, Xavi Espart y Dani Olmo se lesionaron, mientras que Gerard Martín sufrió algunas molestias.

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- Rodri: lesión en el bíceps femoral que le mantuvo 23 días de baja.

- Xavi Espart: lesión en el tobillo por la que lleva 32 días de baja, y se prevé que esté fuera tres semanas más.

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- Andreas Christensen: molestias en el sóleo que le mantuvieron 7 días de baja.

- Alejandro Balde: esguince leve de grado 1 en el tobillo derecho; se espera que se recupere en una semana.

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- Roony Bardghji: rotura del ligamento cruzado anterior por la que lleva 108 días de baja; se espera que vuelva el próximo mes de marzo.

- Lamine Yamal: molestias en el tobillo que le mantuvieron 3 días de baja; se espera que vuelva en el partido ante el Deportivo de La Coruña.

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- Hamza Abdelkarim: sobrecarga muscular que le mantiene de baja desde la semana pasada; todavía no se ha fijado el tiempo de baja previsto.

Barcelona femenino

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El equipo de Pere Romeu también ha atravesado un periodo complicado por las lesiones, sobre todo en los dos últimos meses. Las lesiones musculares acumuladas han afectado a varias jugadoras importantes.

La plantilla femenina arrastra este problema desde hace varios años y, aunque el club ha intentado buscarle soluciones, gestionarlo sigue siendo muy difícil.

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- Laia Aleixandri: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que la ha mantenido de baja más de 294 días. Ahora se encuentra en la fase final de su recuperación.

- Vicky López: lesión fibrilar en el recto anterior derecho, seguida de una posterior recaída. El club ha fijado un nuevo periodo de recuperación de entre 6 y 8 semanas.

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- Kika Nazareth: lesión fibrilar en el recto anterior de la pierna derecha que la ha mantenido de baja entre 4 y 5 semanas.

- Kerolin Nicoli: lesión fibrilar en el sóleo de la pierna derecha, con un tiempo de baja de unos 28 días.

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- Irene Paredes: lesión fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda que la mantuvo 21 días de baja. Recibió el alta médica el 12 de noviembre, pero se ha perdido los últimos 3 partidos.

- Charlotta Ohlander: no ha jugado ningún partido esta temporada por lesiones con recaídas repetidas, aunque no se ha revelado la naturaleza exacta de la lesión.

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Barça Atlètic

El filial azulgrana vive la peor situación de todos los equipos del club. Juliano Belletti tiene más de 10 jugadores de baja por lesión, lo que ha condicionado sus convocatorias y le ha obligado a recurrir a futbolistas de los equipos juveniles.

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La crisis se agravó tras el partido ante el Girona B, que terminó con varios jugadores lesionados, y la lesión de Mirza Katovic en el derbi ante el Espanyol B empeoró todavía más la situación.

- Eder Aller: lesión en el labrum y el cartílago articular de la cadera derecha, por la que fue operado; se prevé que esté unos 4 meses de baja.

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- Juan Hernández: rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión de larga duración; se espera que vuelva a finales de diciembre de 2026.

- Patricio Pacífico: rotura del ligamento cruzado anterior; se espera que vuelva en enero de 2027.

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- Sama Nomoko: rotura del ligamento cruzado anterior; se espera que vuelva a finales de diciembre de 2026.

- Shane Kluivert: lesión muscular en los isquiotibiales que le mantendrá unos dos meses de baja.

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- Jovinsley Onstein: lesión muscular en los isquiotibiales, con un tiempo de baja de entre 5 y 7 semanas.

- Hafiz Gariba: lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, con un tiempo de baja de entre 5 y 7 semanas.

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- Dani Ávila: lesión muscular en los isquiotibiales, sin fecha confirmada de recuperación.

- Ibrahim Diarra: lesión muscular en los isquiotibiales, sin fecha confirmada de recuperación.

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- Josué Caicedo: lesión en el semimembranoso de los isquiotibiales izquierdos que le mantendrá 4 semanas de baja.

- Pedro Villar: lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le mantendrá unos dos meses de baja.

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- Mirza Katovic: fractura del peroné de la pierna izquierda con afectación del ligamento que une los dos huesos de la pierna; se prevé que esté unos 4 meses de baja.

Barcelona de baloncesto

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La sección de baloncesto también sufre una importante crisis de lesiones. Las bajas se han concentrado sobre todo en las últimas semanas, lo que ha obligado a Aleksandar Sekulić a modificar sus quintetos iniciales y a improvisar con los jugadores que siguen en buena forma física.

La lesión de Josh Nebo ha agravado los problemas del equipo en la posición de pívot, que ya mostraba una clara debilidad desde el inicio de la temporada.

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- Kevin Punter: esguince del ligamento que une los huesos del tobillo izquierdo; se prevé que esté 6 semanas de baja.

- Killian Hayes: molestias físicas tras su llegada al equipo, sin un diagnóstico concreto ni tiempo de baja definido. Todavía no ha debutado con el equipo.

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- Josh Nebo: rotura parcial del tendón rotuliano de la rodilla derecha, con un tiempo de baja de entre tres y cuatro meses.

- Toussaint Ifobomuan: rotura muscular en el oblicuo de la pared abdominal que le mantendrá unas 3 semanas de baja.

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- Umoja Gibson: distensión muscular en el lado izquierdo de la pared abdominal, con un tiempo de baja de unos 21 días.

- Yoan Makoundou: lesión en la rodilla izquierda, sin fecha de recuperación. El 24 de noviembre recibió el visto bueno médico para volver a estar disponible.

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Las miradas, puestas en 2027

La directiva del Barcelona y los servicios médicos de cada una de las secciones del club siguen buscando la solución adecuada para cambiar esta situación, que ha empezado a convertirse en una auténtica crisis.

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Todo ello en un contexto de exigencias físicas impuestas a los deportistas profesionales del club y de grandes ambiciones de un Barcelona que necesita a sus mejores jugadores en plena forma física cuando llegue el tramo decisivo de la temporada.