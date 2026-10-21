La afición del Real Madrid intensificó su campaña contra el Barcelona en el célebre caso Negreira, aprovechando un partido de la Liga de Campeones de Europa para enviar un mensaje que trasciende las fronteras del fútbol español, en señal de su deseo de mantener presente en el escenario europeo el expediente de sospechas que rodea al Barça.

Durante la segunda parte del partido contra el Leipzig, las gradas del estadio Santiago Bernabéu desplegaron una pancarta escrita en inglés con la frase: "No a la impunidad en el caso Negreira", en un paso destinado a trasladar la postura de la afición del conjunto blanco al público del fútbol fuera de España.

La pancarta recibió una atención evidente, ya que fue captada por las cámaras de la retransmisión televisiva y también apareció en las pantallas gigantes del estadio, lo que permitió verla alrededor de todo el perímetro de las gradas con un ángulo de 360 grados. Su aparición coincidió con cánticos de la afición que atacaron al Barcelona y a responsables del fútbol español, según el diario madrileño "As".

El diario catalán "Sport" publicó un vídeo en "X" en el que se ve la pancarta con claridad.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

La afición coreó lemas como "Laporta sigue pagando", "Tebas, vete ya" y "Barcelona, corrupción", junto a cánticos que acusaron a la Federación Española de corrupción y otros con la frase "Negreira sigue arbitrando", en una nueva escalada de la afición a raíz del polémico caso.

La pancarta y los cánticos de protesta se prolongaron durante unos 5 minutos, antes de ser retirada coincidiendo con el segundo gol del Real Madrid marcado por Arda Güler, poniendo fin así a uno de los mensajes más destacados de la afición que presenció el encuentro.

Este paso se enmarca en las gestiones del Real Madrid en torno al caso, después de que el club presentara también el expediente ante la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol "UEFA", en un intento de mantener la cuestión dentro del foco de interés de los organismos futbolísticos fuera de España.