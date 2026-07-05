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Sunderland v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

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Palmer: ¿Ver el Mundial? Voy a disfrutar de las vacaciones de verano

Mexico vs Inglaterra
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C. Palmer
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La estrella del Chelsea paga las consecuencias de la decepcionante temporada de su club

Cole Palmer, estrella del Chelsea, sigue decepcionado tras quedarse fuera de la selección de Inglaterra para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Bajo la dirección de Thomas Tuchel, fue clave en la eliminatoria y titular en el amistoso contra Japón antes de que se anunciara la lista.

Su temporada irregular con los Blues le dejó fuera de la lista, junto a otros jugadores destacados.

Inglaterra se prepara para octavos contra México en la madrugada del lunes.

En declaraciones a «The Times» sobre cómo sigue el Mundial, Palmer afirmó: «Veo los partidos siempre que puedo. Disfruto de mis vacaciones y hago cosas diferentes, pero cuando estoy relajado, si hay algún partido, lo veo».

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Añadió, según recoge el diario inglés «Metro»: «Por supuesto que me gustaría formar parte del equipo; todo futbolista quiere estar en el Mundial, pero es una decisión que no puedo cambiar y que resulta difícil, sea cual sea el motivo».

Y concluyó: «Solo intento disfrutar de mis primeras vacaciones de verano».




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