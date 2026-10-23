Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores 2026 tras sus actuaciones heroicas en las tandas de penaltis

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Palmeiras y Estudiantes de La Plata se clasificaron para la final de la CONMEBOL Libertadores 2026 tras unas dramáticas tandas de penaltis en semifinales. Las actuaciones decisivas de los porteros Carlos Miguel y Fernando Muslera propiciaron un duelo histórico en el Estadio Centenario de Montevideo el 28 de noviembre.

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El drama de los penaltis allana el camino a Montevideo

Los gigantes sudamericanos Palmeiras y Estudiantes de La Plata lucharán por la gloria continental en la final de la Copa Libertadores 2026, que se disputará el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. Ambas semifinales se decidieron en tandas de penaltis tras unas tensas vueltas.

El Palmeiras eliminó al Fluminense, campeón en 2023, por 5-3 en los penaltis después de un empate a 2-2 en el global, mientras que Estudiantes resistió con diez jugadores en Maracaná y dejó fuera al Flamengo, vigente campeón, por 3-2 en la tanda.

Estudiantes, cuatro veces campeón, aspira a su quinto título, mientras que el Palmeiras de Abel Ferreira busca su cuarta corona.

Muslera brilla en Maracaná para resarcirse del dolor del Mundial

El portero de Estudiantes Fernando Muslera firmó una actuación extraordinaria ante el Flamengo al detener tres penaltis consecutivos a Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. El uruguayo de 40 años mantuvo su portería a cero en una vuelta en la que Estudiantes jugó más de 40 minutos con diez futbolistas tras la expulsión de Baltasar Rodríguez.

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Tras su actuación decisiva en Maracaná, Muslera reflexionó sobre su trayectoria personal después de un Mundial difícil. «A nivel personal, el fútbol siempre te da otra oportunidad», afirmó Muslera.

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«En las tandas de penaltis, el portero tiene ese plus de poder aportar», añadió, y habló de «la felicidad de querer cumplir tus sueños, de asumir la responsabilidad en los buenos momentos y en los no tan buenos».

Ferreira busca su tercera Copa Libertadores con el Palmeiras

El entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira, alcanzó su cuarta final de la Copa Libertadores en siete temporadas gracias a la parada decisiva de Carlos Miguel ante Nonato, del Fluminense. El técnico portugués regresa al estadio Centenario, donde ya levantó el trofeo en 2021.

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Ferreira, que ha ganado once títulos en sus seis años al frente del Palmeiras, sigue centrado en los logros colectivos más que en las marcas individuales.

«Los récords, el tiempo... Eso no es lo que me mueve», declaró Ferreira anteriormente. «Tengo un gran respeto por la historia del Palmeiras; nadie está por encima del Palmeiras. Me encanta estar en el Palmeiras».

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Los gigantes reeditan en Uruguay su histórica rivalidad de 1968

La gran final de Montevideo tiene un significado histórico especial: reedita la final de la Copa Libertadores de 1968, en la que Estudiantes derrotó al Palmeiras en el estadio Centenario para conquistar su primer título continental.

El Palmeiras afronta su segunda final consecutiva tras quedar subcampeón en 2025 y cuenta con el portero Carlos Miguel, que detuvo penaltis clave tanto en cuartos de final ante LDU Quito como en semifinales frente al Fluminense.

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Estudiantes vuelve a una final por primera vez en 17 años con la intención de repetir en suelo uruguayo su triunfo de 2009.