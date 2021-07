Al equipo que entrena Gustavo Poyet solo le sirve ganar al Verdão para seguir soñando con la Gloria Eterna. La ida se selló 0-1 con un polémico penal.

Este miércoles, Universidad Católica tendrá una dura tarea en su objetivo de instalarse en cuartos de la Copa Libertadores 2021. Y es que la escuadra que entrena Gustavo Poyet sucumbió ante Palmeiras por 1-0 en San Carlos de Apoquindo y deberá buscar la remontada en São Paulo por el duelo de revancha.

El partido se decidió por un discutido penal cobrado, a instancias del VAR, por mano de Germán Lanaro en el área del Verdão. Con esto, a los Cruzados solo les sirve ganar por dos o más goles de diferencia para instalarse en la ronda de los ocho mejores del certamen continental. "Lo que cobró (el árbitro uruguayo Andrés Motante) no era ni para ir al VAR, a veces se pierden los conceptos, uno ya no sabe qué hacer, si poner la mano atrás o adelante. Es demasiado difícil cuando los árbitros no tienen un criterio claro", acusó el defensor.

Cabe destacar que la tienda colegial perdió por primera vez un partido en casa en octavos jugando frente a equipos brasileños. Había empatado frente a São Caetano en 2002 y ganado a Grêmio en 2011. Mientras que el cuadro que comanda Abel Ferreira no recibió goles en los últimos cuatro choques frente a equipos chilenos en el certamen. Las tres victorias anteriores al partido de ida en los octavos de la presente edición fueron ante Colo Colo.

El encargado de impartir justicia será Alexis Herrera. El réferi venezolano será asistido por sus compatriotas Carlos López y Jorge Urrego, mientras que el cuarto juez será Orlando Bracamonte. Los colombianos Jhon Ospina y David Rodríguez estarán al mando del VAR y AVAR, respectivamente.

🙌🇳🇬 ¡La mejor serie invicta de visitante de la historia de la CONMEBOL #Libertadores! @Palmeiras suma 1⃣3⃣ partidos sin perder fuera de casa.



🇦🇷3⃣ triunfos y 1⃣ empate

🇪🇨2⃣ triunfos

🇵🇪2⃣ triunfos

🇧🇴1⃣ triunfo

🇨🇱1⃣ triunfo

🇵🇾2⃣ empates

🇧🇷1⃣ triunfo en Porto Alegre pic.twitter.com/7cQDLvXUKb — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 18, 2021

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES?

PARTIDO Palmeiras - U. Católica FECHA Miércoles, 21 de julio ESTADIO Allianz Parque HORARIO 18:15 de Chile y 19:15 de Brasil

CÓMO LLEGAN

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Benjamín Kuscevic, Gustavo Gómez, Matías Viña; Danilo, Zé Rafael; Gustavo Scarpa, Raphael Veiga; Breno Lopes; Deyverson. DT: Abel Ferreira.

Universidad Católica: Sebastián Pérez; José Pedro Fuenzalida, Tomás Asta-Buruaga, Valber Huerta, Raimundo Rebolledo; Marcelino Ñúnez, Ignacio Saavedra, Juan Leiva; Diego Valencia, Fernando Zampedri y Edson Puch. DT: Gustavo Poyet

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

El partido a jugarse este miércoles 21 de julio a las 18:15 de Chile y 19:15 de Brasil irá por Fox Sports 2 para toda Sudamérica, menos en Chile donde lo transmite Fox Sports 2 Premium. En computadores, tablets, smart TVs, iOS y Android, estará disponible la plataforma online de ESPN Play en PCs y MAC y App en smartphones. El servicio Star Premium es la opción para verlo en Chile por streaming. También podrás hacerlo completamente gratis en Facebook Watch.