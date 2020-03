Palazo de Klopp al Atlético de Madrid: "No entiendo cómo juegan ese fútbol con los jugadores que tienen"

"No soy buen perdedor. Soy la peor persona cuando pierdo, por eso no digo más nada”, dijo el técnico del Liverpool.

Jurgen Klopp, entrenador del , ha arremetido este miércoles contra el juego que desplega el de Diego Simeone, que eliminó a los Reds de la ganando 2-3 en Anfield, por la vuelta de los octavos de final.

"No entiendo, con la calidad que tienen, el fútbol que juegan. Podrían jugar un fútbol adecuado pero se mantienen firmes y hacen contraataques", sentenció el preparador alemán del vigente campeón de la Champions League.

“Todo el mundo que vio el partido vio que pudo ser distinto. Me gustaron mucho los primeros 90 minutos. El único error es que marcamos el segundo gol demasiado tarde, en la prórroga. Ves un equipo como el Atlético, con jugadores de clase mundial en cada puesto, y su manera de jugar hace que sea lo mas difícil enfrentarte a un equipo así. Hemos jugado muy bien, hemos basculado, triangulado, buenos pases, llegadas a puerta, buenos centros hemos creado problemas... Contra una defensa así es muy difícil. Con su primer gol perdimos mucho. Adrián es un gran jugador, y le quiero mucho, pero ha tenido una mala decisión. No se colocó bien. En ese momento cambió todo. Su gol lo cambió. Estaban más frescos. Les dos la enhorabuena. Han ganado los dos partidos. No soy buen perdedor. Soy la peor persona cuando pierdo, por eso no digo más nada”, agregó el ex del .

"No entiendo su manera de jugar, pero son justos ganadores”, añadió Klopp. Y analizó: “Lo hemos intentado todo. Hoy iba a ser una fiesta, la afición perfecta, el estadio perfecto, los chicos han rendido muy bien, hemos marcado, pero hemos perdido. No tiene ningún impacto en nada. Tenemos más tiempo para preparar otros partidos, y ya está. El Atlético ha ganado los dos partidos, merece clasificarse. Ahora miraremos la Champions desde fuera. 120 minutos, están cansados los chicos, pero bien para el campeonato”.

Preguntado acerca de si habló con Adrián San Miguel, meta español de su equipo, contestó: "Es un hombre, él lo sabe. No le echo la culpa, hay que mantener el respeto, lo ha hecho sin querer. Nos ha salvado muchas veces, ha rendido muy bien, pero si pierdes un partido siempre hay una razón, aunque esta no lo sea. Ya está. Hay muchas razones, no sólo lo de Adrián. La vida es así cuando tu trabajo es público. Se recuperará. No necesita nuestra ayuda”.