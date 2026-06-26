Palabras muy duras tras el partido entre Países Bajos y Túnez: «Son unos simples aficionados... ¡No vale la pena ni mirarlo!»

Hans Kraay Jr. se muestra moderadamente optimista tras la victoria de Holanda por 3-1 ante Túnez, que le dio el primer puesto del grupo.

Gracias a esta victoria relativamente sencilla, la selección holandesa se prepara para un duelo eliminatorio contra Marruecos, que terminó segunda de su grupo, por detrás de Brasil. El ganador de ese enfrentamiento se medirá en octavos de final a Canadá o Sudáfrica en la lucha por un puesto en cuartos.

En «WK Praat» de ESPN analizó la victoria y la calificó de «normal, con un par de buenos jugadores», citando a Denzel Dumfries y Brian Brobbey.

“Tras su paso por Japón, ha recuperado por completo su ritmo con sus centros potentes”, afirma Kraay sobre el lateral derecho, próximo fichaje del Real Madrid. Gracias a uno de esos centros, Holanda se adelantó a los 2:30 minutos: Ellyes Skhiri desvió el balón a su propia portería justo antes de que Brobbey rematara.

«Brobbey también causa buena impresión», continúa Kraay junior. «Es muy útil contra equipos tan defensivos, porque gana profundidad».

Pérez matiza que Túnez no es un buen termómetro. «Al final, este partido ha sido profesionales contra aficionados», concluye el analista danés.

Los norteafricanos, eliminados sin puntos, le han parecido un equipo de preparación, como si un club de la Eredivisie jugara contra un modesto rival: «La forma en que reacciona ese portero y cómo se mueven esos jugadores… son simplemente aficionados. No es algo que merezca la pena ver».