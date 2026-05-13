Para países como Brasil, Argentina, Inglaterra o Francia, clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA es casi una formalidad. Sus aficionados dan por hecho que superarán las eliminatorias y lucharán por el título.

Sin embargo, no todos tienen las mismas oportunidades: mientras la élite dispone de abundantes recursos, muchos equipos no pueden competir en igualdad de condiciones y nunca han alcanzado el gran escenario de la FIFA. También hay selecciones con rica historia que, por pura casualidad, jamás han logrado la clasificación.

De cara al Mundial de 2026, que será el más grande de la historia, GOAL repasa los países que nunca han participado.

Lista de países que nunca se han clasificado para el Mundial

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Venezuela participa en las eliminatorias desde 1966 y sigue siendo la única nación de CONMEBOL que nunca ha llegado a la fase final, mientras que Finlandia, pese a contar con buenos jugadores, nunca ha encadenado una racha positiva en las eliminatorias.

La ampliación a 48 equipos en los Mundiales podría permitir que más países debuten, pero, de momento, muchas selecciones bien clasificadas aún esperan su chance. Albania ha mostrado jugadores trabajadores y talentosos, pero no ha tenido suerte en las eliminatorias. Malí y Burkina Faso suelen ser favoritos en África, sin embargo, tampoco han dado el paso final. Georgia ha mejorado mucho en los últimos años, llegó a octavos de la Euro 2024 y, con jugadores como Khvicha Kvaratskhelia (PSG) y Giorgi Mamardashvili (Liverpool), podría alcanzar el gran escenario en el futuro.

Aunque la escasa población dificulta la clasificación de algunos países, Curazao, con solo 156 000 habitantes, demostró que el tamaño no lo es todo al clasificarse para el Mundial de 2026. Montserrat, con entre 4.000 y 5.000 habitantes, es el miembro de la FIFA menos poblado, y las Islas Cook, con 17.000 habitantes diseminados por 2,2 millones de km² de océano, afronta enormes desafíos logísticos. San Marino y Gibraltar, con unos 34 000 habitantes cada uno, compiten en las eliminatorias de la UEFA y suelen tener dificultades incluso para ganar un partido.

País Federación Clasificada desde Albania UEFA 1966 Samoa Americana OFC 2002 Andorra UEFA 2002 Anguila CONCACAF 2002 Armenia UEFA 1998 Aruba CONCACAF 1998 Azerbaiyán UEFA 1998 Bahamas CONCACAF 2002 Bahrein AFC 1978 Bangladesh AFC 1986 Barbados CONCACAF 1986 Bielorrusia UEFA 1998 Belice CONCACAF 1998 Benín CAF 1974 Bermudas CONCACAF 1970 Bután AFC 2018 Burkina Faso CAF 1978 Burundi CAF 1994 Camboya AFC 1998 Islas Caimán CONCACAF 1998 República Centroafricana CAF 2002 Chad CAF 2002 Comoras CAF 2010 Islas Cook OFC 1998 Chipre UEFA 1962 Yibuti CAF 2002 Dominica CONCACAF 1998 República Dominicana CONCACAF 1978 Guinea Ecuatorial CAF 2002 Eritrea CAF 2002 Estonia UEFA 1934 / 1994 Eswatini CAF 1994 Etiopía CAF 1962 Islas Feroe UEFA 1994 Fiyi OFC 1982 Finlandia UEFA 1938 Gabón CAF 1990 Georgia UEFA 1998 Gibraltar UEFA 2018 Granada CONCACAF 1982 Guatemala CONCACAF 1958 Guinea CAF 1974 Guyana CONCACAF 1978 India AFC 1954 Kazajistán UEFA 1998 Kenia CAF 1974 Kosovo* UEFA 2018 Kirguistán AFC 1998 Letonia UEFA 1938 / 1994 Líbano AFC 1994 Lesoto CAF 1974 Liberia CAF 1966 Libia CAF 1970 Liechtenstein UEFA 1994 Lituania UEFA 1934 / 1994 Luxemburgo UEFA 1934 Madagascar CAF 1972 Malaui CAF 1978 Malasia AFC 1974 Malí CAF 2002 Malta UEFA 1974 Mauricio CAF 1974 Moldavia UEFA 1998 Montenegro UEFA 2010 Montserrat CONCACAF 2002 Mozambique CAF 1982 Myanmar AFC 2010 Namibia CAF 1994 Nueva Caledonia OFC 2006 Nicaragua CONCACAF 1994 Níger CAF 1978 Macedonia del Norte UEFA 1996 Omán AFC 1986 Pakistán AFC 1990 Palestina AFC 2002 Papúa Nueva Guinea OFC 1998 Filipinas AFC 1998 Puerto Rico CONCACAF 1974 Ruanda CAF 1998 San Cristóbal y Nieves CONCACAF 1998 Santa Lucía CONCACAF 1994 San Vicente y las Granadinas CONCACAF 1994 Samoa OFC 1994 San Marino UEFA 1994 Santo Tomé y Príncipe CAF 2002 Seychelles CAF 2002 Singapur AFC 1978 Islas Salomón OFC 1994 Sudán del Sur CAF 2018 Sudán CAF 1958 Surinam CONCACAF 1962 Tahití OFC 1994 Tayikistán AFC 1998 Tanzania CAF 1974 Tailandia AFC 1974 Tonga OFC 1998 Turkmenistán AFC 1998 Islas Turcas y Caicos CONCACAF 2002 Islas Vírgenes de EE. UU. CONCACAF 2002 Uganda CAF 1978 Vanuatu OFC 1994 Venezuela CONMEBOL 1966 Vietnam AFC 1994 Yemen AFC 1986 / 1994

*Kosovo aún puede clasificarse a través de la repesca.

¿Qué grandes países nunca han ido al Mundial?

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Varios países muy poblados nunca han participado en la Copa del Mundo masculina. India, con unos 1.460 millones de habitantes, es el más grande. En 1950 se clasificó por defecto tras la retirada de otros equipos de la zona, pero los altos costes de viaje y su preferencia por los Juegos Olímpicos les hicieron renunciar. Pakistán, con 255 millones de habitantes, tampoco ha destacado: el fútbol queda atrás frente al críquet y nunca ha superado el puesto 141 del ranking mundial.

Indonesia nombró al holandés Patrick Kluivert para intentar llegar al Mundial de 2026, pero cayó en la cuarta ronda de la eliminatoria asiática. Ya compitió como Indias Orientales Neerlandesas en 1938, pero nunca lo hizo como nación independiente.

Bangladesh, pese a su pasión por el fútbol, tampoco ha superado nunca la fase de grupos. En África, Etiopía es pionera: disputó la primera Copa Africana de Naciones en 1957 y la ganó en 1962, pero su mejor resultado fue caer 4-1 ante Nigeria en la repesca para Brasil 2014.

Filipinas vive un repunte de interés en el fútbol, aunque el baloncesto y el boxeo siguen dominando. Vietnam, con 101 millones de habitantes, alcanzó la tercera ronda de la fase asiática en 2022.

Muchos países esperan que el formato ampliado facilite su clasificación al Mundial. Selecciones como Finlandia y Venezuela podrían lograrlo algún día, pero para otras sigue siendo un sueño inalcanzable por sus escasos recursos.