Países Bajos vs Grecia: datos del partido

UEFA Nations League A - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

El duelo por el liderato del grupo 2 reaviva una intensa rivalidad

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Países Bajos recibe a Grecia en el Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam en un partido del grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA con mucho en juego en la parte alta de la clasificación.

El equipo de Xavi Hernandez lidera el grupo con ocho puntos, los mismos que Grecia, y una victoria le dejaría en una posición favorable para asegurar una plaza en cuartos de final a falta de un partido.

El regreso de Frenkie de Jong es la gran noticia para Países Bajos. El centrocampista del Barcelona recibe su primera convocatoria desde el Mundial tras recuperarse de una lesión prolongada, y su presencia ofrece a Xavi una opción creativa en el centro del campo.

Xavi afronta varias bajas: Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato y Nathan Ake están descartados. Los jóvenes talentos Ruben van Bommel, Mexx Meerdink y Gjivai Zechiel mantienen su sitio y se espera que aporten al equipo.

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Grecia llega en un buen momento y conoce bien este grupo. El equipo de Ivan Jovanovic empató sin goles ante Alemania en su último partido y venció a Países Bajos en septiembre, así que no irá a Ámsterdam simplemente a defenderse.

Los dos primeros del grupo avanzan a cuartos de final, por lo que ambos equipos tienen una motivación clara. Países Bajos cuenta con la ventaja de jugar en casa, pero Grecia ya ha demostrado que puede sumar puntos ante los equipos más fuertes del grupo.

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