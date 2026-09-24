Países Bajos vs Alemania: partido clásico, alegría neerlandesa en Hamburgo mientras Van Basten decide la madre de todas las semifinales

Hay partidos que ocupan un lugar en el libro de la historia, y luego están los partidos que definen el alma de una nación. Para los Países Bajos, la semifinal de la Eurocopa de 1988 contra Alemania Occidental fue de estos últimos. Nunca se trató solo de un puesto en la final; se trataba de exorcizar los fantasmas de la final del Mundial de 1974, bautizada poéticamente como la «Madre de todas las derrotas». En una noche húmeda de Hamburgo, el aire en el Volksparkstadion estaba cargado de algo más que el aroma de la hierba de mediados de verano. Pesaba sobre él el lastre de catorce años de amargura, una rivalidad arraigada en las cicatrices de un continente y en la incesante búsqueda de la revancha deportiva.

El peso de la historia en Hamburgo

Para entender el ambiente de 1988, había que sentir la tensión que irradiaba del contingente neerlandés. Las heridas de 1974 nunca llegaron a cicatrizar de verdad; simplemente se habían enquistado bajo la eficiencia clínica del éxito alemán. Alemania Occidental, anfitriona del torneo, era el objeto inamovible, liderada por el indomable Lothar Matthäus y guiada por el pragmatismo táctico de Franz Beckenbauer. Rinus Michels, el arquitecto del Fútbol Total, regresó al banquillo neerlandés con una nueva generación, Gullit, Rijkaard y Van Basten, que cargaba no solo con las instrucciones tácticas de su entrenador, sino también con el peso emocional de sus padres. Los 61.330 espectadores formaban un mar de blanco y naranja, una mezcla volátil de esperanza y angustia histórica.

La primera parte fue cerrada, una partida de ajedrez táctica jugada a una intensidad asfixiante. Los alemanes fueron disciplinados, cerrando las vías creativas de Ruud Gullit y logrando que el joven Marco van Basten tuviera una presencia en gran medida periférica. Cada entrada era recibida con un rugido, cada pase fallado con una inspiración colectiva contenida. Los neerlandeses eran técnicamente sobresalientes, pero persistía el temor de que la historia estuviera destinada a repetirse. Cuando los jugadores se retiraron al descanso con el marcador intacto, el fantasma de Gerd Müller parecía sobrevolar el césped, recordando que contra Alemania jugar bien rara vez bastaba para asegurar la victoria.

Historia de dos penaltis

El empate se rompió en el minuto 55, y dio la sensación de que el guion de siempre volvía a escribirse. Jürgen Kohler cayó dentro del área bajo una entrada de Frank Rijkaard, y el árbitro rumano Ioan Igna señaló el punto de penalti. Lothar Matthäus, la encarnación de la serenidad alemana, asumió la responsabilidad y golpeó el balón por delante de Hans van Breukelen. El Volksparkstadion estalló, y por un instante los jugadores neerlandeses parecieron hombres que ya habían visto esa película antes. La llama naranja titiló, amenazada por la fría realidad de otro triunfo alemán en el mayor escenario de todos. Pero estos Países Bajos eran distintos, forjados con una veta de terquedad que complementaba su brillantez estética.

La revancha llegó en el minuto 74 por el mismo camino. Se consideró que Marco van Basten, que empezaba a encontrar su sitio en el partido, había sido objeto de falta por parte de Kohler en el área alemana. Ronald Koeman, un hombre con hielo en las venas y un trueno en su bota derecha, dio un paso al frente. Con una calma impropia de un estadio rugiente, Koeman transformó el penalti para poner el 1-1. La dinámica cambió de forma visible. Los neerlandeses ya no jugaban contra los alemanes; jugaban contra el tiempo y el destino. El gol de Koeman actuó como catalizador, liberando las inhibiciones de un equipo que por fin creyó que lo invencible podía ser derrotado.

Van Basten entra en la leyenda

Mientras el partido avanzaba hacia la prórroga, la tensión alcanzó el punto de ruptura. Entonces, en el minuto 88, un momento de puro e incontestable instinto depredador resolvió el debate. Jan Wouters filtró un pase esperanzador, raso, hacia la trayectoria de Marco van Basten. El delantero, perseguido por un Kohler que se lanzaba al suelo, se estiró al máximo para llegar al balón. En un solo movimiento fluido, enganchó un disparo raso que superó a Eike Immel y se coló en la escuadra lejana de la portería. El fondo neerlandés del estadio cayó en un delirio cocinado durante catorce años. Van Basten no solo había marcado un gol; había escrito una liberación.

El pitido final confirmó la victoria por 2-1 de los Países Bajos, desatando unas celebraciones que transformaron los canales de Ámsterdam en un carnaval. Las escenas posteriores al partido fueron tan legendarias como el propio encuentro, con Ronald Koeman intercambiando camisetas de forma infame con Olaf Thon para realizar un gesto de burla que viviría en la infamia. Rinus Michels dijo célebremente que, aunque ganaron el torneo al vencer a la Unión Soviética en la final, la semifinal fue la «verdadera final». Sigue siendo la noche definitiva de la historia del fútbol neerlandés, el momento en que las camisetas naranjas salieron por fin de la larga y oscura sombra de sus vecinos para reclamar su lugar bajo el sol.