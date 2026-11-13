Ruud Nijstad (18) busca esta semana con la selección sub-21 de Países Bajos un billete para la Eurocopa de 2027. Voetbalzone habló con el talentoso defensa del FC Twente durante el encuentro con los medios en Zeist.

Tras la convocatoria de Jerayno Schaken (Feyenoord), de 17 años, Nijstad ya no es el más joven de la selección neerlandesa sub-21. Pese a su edad, el defensa zurdo ya ha disputado 43 partidos oficiales con el Twente.

Un partido memorable fue el del pasado domingo, cuando el Ajax visitó el Grolsch Veste. El espectáculo terminó 2-2. Nijstad lo disfrutó. «Fue un buen partido, con alternativas y muchos momentos entretenidos también para el espectador, creo».

«Fue un partido intenso, pero muy divertido de jugar. Creo que el Ajax empezó mejor que nosotros, pero en un momento dado eso cambió y pasamos a tener más el balón. No creamos muchísimas ocasiones, pero sí más que el Ajax. En definitiva, el empate es justo para ambos», considera Nijstad.

El jugador, nacido en Almelo, está satisfecho con el inicio de temporada. «En los últimos meses he jugado con regularidad y al equipo le van bien las cosas. Nos compenetramos muy bien y hemos demostrado en partidos importantes de lo que somos capaces. Veremos cuánto tiempo podemos mantener este nivel, pero tengo confianza».

Nijstad está, por tanto, contento con su decisión de quedarse en Enschede. «Cien por cien. Disfruto cada día en el Twente y estoy muy a gusto en un equipo que funciona bien, así que estoy muy contento en el club».

Por eso, Nijstad hace bien en no prestar atención a los medios catalanes, que lo vinculan constantemente con el FC Barcelona. «Aparecen muchísimas cosas, pero siempre intento mantenerme un poco al margen. Me van bien las cosas y eso es en lo que me centro ahora».

Selección sub-21 de Países Bajos

Gracias a su buena progresión, Nijstad forma parte de la selección sub-21 de Países Bajos por segunda ventana internacional consecutiva. «Siempre es un honor poder representar a tu país, así que es bonito haber recibido otra vez un correo con la convocatoria».

Nijstad ya se siente como en casa en la convocatoria. «Mats (Rots, N. de la R.) lleva un tiempo aquí y me acogió muy bien la vez anterior. Por supuesto, ya lo conocía bien del Twente. Además, Dies (Janse, N. de la R.) tiene la misma agencia de representación que yo».

«Pero, en realidad, me llevo bien con todos. La sub-21 de Países Bajos es un grupo estupendo, así que volver aquí es aún más agradable», cuenta Nijstad. Con el centrocampista Sean Steur tiene una relación especialmente buena.

En el hotel donde se alojan los jugadores, los dos son casi inseparables. «Básicamente, estoy con él todo el día. Jugamos juntos al billar o a la PlayStation en nuestra habitación. Es bonito volver a ver a Sean todos los días durante una semana. En la PlayStation jugamos al FIFA, pero no es muy bueno, así que le puedo ganar».

Nijstad no nota que sea más joven que muchos de sus compañeros. «Todos los que estamos aquí hemos sido convocados por algún motivo. Cuando estás en el campo, eres simplemente un futbolista. Entonces la edad no importa. No me siento más joven que los demás».

Eurocopa sub-21

En esta ventana internacional, la selección sub-21 de Países Bajos se enfrenta en la repesca a la de Dinamarca. Los dos países se disputan, en una eliminatoria a doble partido, un billete para la Eurocopa de 2027, que se celebrará el próximo verano en Albania y Serbia.

Según Nijstad, clasificarse para la Eurocopa juvenil puede desempeñar un papel importante en su desarrollo. «Quiero ir a ese torneo para enfrentarme a grandes delanteros de otros países».

«Es bueno descubrir cómo puedes hacerles frente. Además, durante una fase final así puedo conocer todavía mejor a mis compañeros. Aprendes todo tipo de cosas nuevas y eso sería muy bueno para mi desarrollo», reconoce el defensa.

Nijstad no percibe un ambiente de tensión en la selección sub-21 de Países Bajos. «Todos sabemos que tenemos que ganar. Eso es lo más importante. No creo que debamos añadir más presión. En la anterior ventana internacional también teníamos que ganar tres veces para mantener nuestras opciones. Por suerte, al final resultó que dos victorias y un empate fueron suficientes».

¿Qué tendría que pasar para que Nijstad considere que esta semana ha sido un éxito? «Que pueda debutar con la selección sub-21 de Países Bajos, ganemos dos veces y nos clasifiquemos para la Eurocopa. Entonces habrá sido un viaje satisfactorio».

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